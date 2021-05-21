大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果

文／Squid

日本大創總是有很多好買好逛的東西，最近有一款商品就在網路掀起熱潮，那就是指甲基底油，白色、粉色、紫色或是白色、藍色、綠色的漸層不但超級美，還可以幫助底層保護指甲，重點是價格也不貴，吸引不少人紛紛搶著入手。

▲大創推出指甲基底油。（圖／pikachu0827 IG）



這款指甲基底油只要日幣330元，相當於台幣85元，不但裡面擁有保濕成分，可以幫助呵護指甲，更厲害的是製作成白色、紫色、粉色或是白色、藍色、綠色的漸層，擺放著的繽紛顏色也讓人心情很好，真的相當漂亮。

▲漸層的設計相當美麗。（圖／tuntandayo IG）



提到指甲油，OPI絕對是很多人心中的首選，不但快乾，顏色更是應有盡有，其中，針對最近很紅的奶茶色，也提出絕美的奶霜玫瑰色ISLF16 法式情挑，不管是穿牛仔褲還是粉嫩洋裝，只要搭上這色的指甲絕對是絕配。

▲OPI ISLF16 法式情挑色選。（圖／品牌提供）



另外，還有冷淡風的紫芋奶霜款，ISLA61 淺褐色海域紫調中又帶一點奶霜的白色調，擦起來完全不用擔心會顯黑，反而擦起來超級顯白，可以改善蠟黃的手指色調，展現出優雅大器的風格，搭配西裝或是度假系洋裝都超適合。

▲OPI ISLA61 淺褐色海域擦起來很顯白。（圖／品牌提供）



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