fb ig video ETtoday search mobile

不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記

>

▲▼營養師教改善白髮困擾的8個小秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲越來越多現代人都有白髮困擾，跟飲食不均也有關。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活壓力大，加上飲食、生活作息的改變，越來越多人年紀輕輕就開始長白髮，撇除因年齡增長和遺傳因素的關係，不少人都是因為一些生活中的壞習慣或飲食不均、營養素缺乏，影響了頭皮健康，導致白髮提早現身、快速增生。網上擁有高人氣的知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，生活中有3大因素會影響頭髮變白，更進一步分享能改善白髮情況的8個小秘訣，有白髮困擾的人快來筆記好。

▲▼營養師教改善白髮困擾的8個小秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師表示生活壓力大也會影響頭髮變白。

營養師蕭瑋霖指出，人體肌膚有著數百萬個毛囊，毛囊中的色素細胞會隨著年齡成長而減少，所以頭髮顏色逐漸變化是正常的，但是有3個關鍵因素若輕忽，都可能讓頭髮提早開始變白，甚至造成少年白，不到30歲就開始冒白髮！而這3大因素就包含了營養素缺乏，尤其是維生素B群、維生素E及礦物質；抽菸習慣；生活壓力大。

▲▼營養師教改善白髮困擾的8個小秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲飲食均衡，多吃綠色蔬菜、肉類可幫助預防白髮提前出線。

想改善白髮狂冒的狀況，蕭瑋霖表示可以從8個調整飲食和生活作息的小秘訣做起，多吃以下食物，補充足夠營養也能有所幫助。

＃多吃肉補充維生素B群

＃適量吃堅果幫助補充維生素E

＃多吃紅色肉類幫助補充鐵質

＃多吃內臟類食物，補充銅

＃多吃深綠色蔬菜，補充葉酸

＃像是魚蝦等海鮮及南瓜籽可幫助補充鋅

＃調整生活作息，盡量養成良好睡眠習慣，維持充足睡眠

＃戒菸不僅對健康有益，也能預防白髮提早出現

►營養師曝「8種防疫食物」清單：幫助提升免疫力，多吃也不怕胖

►營養師曝容易「減肥失敗」的9大原因！只吃一餐反而大NG

►羨慕別人都吃不胖？養成「易瘦體質」5秘訣　泡菜也是好幫手

關鍵字：

白髮, 掉髮, 落髮, 頭皮, 頭髮, 養護, 保養, 因素, 關鍵, 改善, 飲食, 食物, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

TWICE志效大開腿Solo熱跳狂野舞蹈　狂曬飽滿S曲線粉絲福利給超滿

TWICE志效大開腿Solo熱跳狂野舞蹈　狂曬飽滿S曲線粉絲福利給超滿

女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

4間連鎖咖啡「外送外帶」優惠　星巴克買一送一、丹堤買5送5 Jennie愛用「環狀物」原來是這樣用　私下其實超愛穿「最醜拖鞋」 凱特王子妃穿新衣紅裙網讚：好瘦！身上項鍊意外親民，立馬被搶空 歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘 塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係 只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型 韓國女生靠「3步驟按摩法」去黑頭！皮膚科醫師認證溫和又有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面