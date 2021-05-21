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亮・珠寶／滿頭髮飾竟是耳夾　素外套肩上掛鑽石項鍊秒變帥軍裝

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▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列耳夾成為模特兒麻花辮子上的搶眼髮飾。（圖／Boucheron提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

珠寶除了能貼於肌膚上產生情感連結，竟也能成為服裝或帽子的華美裝飾！法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne不斷創造驚奇，親自示範讓經典的Quatre戒指變成時髦項鍊、讓耳扣成為髮飾、Jack長項鍊變成腰帶，引領品牌春夏主打的#FreestyleIsOurStyle風潮。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列耳夾搖身一變成為領子華麗裝飾。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列長項鍊與戒指變成肩飾。

衝破傳統珠寶穿戴框架，Boucheron走上自由前衛路線，不僅頂級珠寶系列大玩轉換，曾在台亮相的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，可變身為Y字流蘇長項鍊、一條鍊墜，或是卸下中心的8.02克拉贊比亞祖母綠寶石，成為頸鍊或是胸針，就連經典的生活珠寶，只要發揮巧思都能變出新意。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列戒指串成了時髦項鍊。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲男模與女模分別使用Jack系列耳針（左）與Quatre Radiant系列耳夾作為帽飾。
 

最好的例子即是Quatre系列，Boucheron混搭不同材質款式的耳扣，裝飾於衣領、帽緣，甚至可如模特兒紮起兩根麻花辮，讓貴金屬與鑲鑽Quatre耳扣變身為最華麗的髮飾，而同系列的長項鍊，竟搖身一變成為外套肩飾，讓素色黑外套瞬間成為帥氣軍裝風外套；造型來自音源線的Jack系列長項鍊，不僅可繞多圈當手鍊佩戴，還能搖身一變當腰鍊。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron Jack系列18K金鑲鑽項鍊，變身為模特兒的時髦腰鍊，2,780,000元。
 

鑽石品牌De Beers亦有兩用的珠寶設計，靈感源自貝多芬的《月光奏鳴曲》的Arpeggia 鑽石choker項鍊，5.8克拉鑽石猶如跳躍音符於頸部閃閃發亮外，還可透過調節項鍊上的鎖扣系統，轉換成髮飾佩戴，在髮際閃閃發亮。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Arpeggia 18K白金鑽石choker項鍊當髮飾，1,205,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, De Beers

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