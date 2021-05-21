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營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣　醬料包少放、湯千萬別喝完

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▲▼營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣 。（圖／Unsplash）

▲泡麵方便快速，想要吃健康又不發胖有訣竅。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情升級，民眾擔心「封城」瘋搶泡麵，賣場幾乎被搶購一空，營養師高敏敏表示，泡麵雖然便利，但內含的油脂和鈉含量相當可觀，澱粉量甚至超過一碗白飯，防疫在家千萬不要放飛自我健康，吃泡麵其實有訣竅，一起來學習！

▲▼營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣 。（圖／Unsplash）

當泡麵成為防疫搶手貨，你們家又是囤哪一款呢？營養師高敏敏特別列出了20款熱門泡麵，詳細列出熱量、鈉含量、碳水化合物、脂肪等含量，教你聰明健康吃。將泡麵分為紅燈區、黃燈區、綠燈區，正在減重你，再也不怕挑錯而踩雷。

▲▼營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣 。（圖／翻攝自FB）

▲檢視一下你吃的是哪一款呢？（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

仔細研究營養師提供的圖表，挑選泡麵除了看熱量外，鈉含量更是可怕的大魔王，她提及衛服部建議，成人每天的攝取的鈉含量應小於2400毫克（相當於6克鹽），高血壓疾病患者更需減少一半的量，但許多泡麵的鈉含量竟都超過2000毫克，吃了不僅會水腫，對腎臟的負擔更是大。

▲▼營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣 。（圖／Unsplash）

高敏敏表示，吃泡麵有4點訣竅必須注意，擔心水腫、高血壓的人，建議醬料包少放一點，降低鈉含量；擔心變胖或高血脂，或有心血管疾病的人，油包不放或是放一半就好；常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜讓營養均衡，身體若處在發炎狀態，會降低自己免疫力，另外千萬別覺得湯沒喝光浪費，不喝光才是好事。

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關鍵字：

泡麵, 發胖, 健康, 秘訣

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