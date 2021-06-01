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Uber Eats、達美樂外送袋真的能背上街！保溫細節神還原　縮小後可愛爆炸

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@doublet

每次都能在系列中帶來意想不到的驚喜設計，日本潮牌Doublet過去以「泡麵T恤」，要加熱水、泡開才能穿上被放進麵杯的壓縮T恤，引起廣大的潮流迷們注意。全球正處防疫期間，Doublet把居家隔離不能少的「外送」元素注入系列包款，宅家必備的垃圾食物，Pizza外送袋也被完美複製了。

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet推出「外送」包簡直太Q了。

WFH期間簡直是要悶壞人了，Doublet再度腦洞大開，將近期大家經常使用的外送作為靈感，從包型、間隔細節全都「神還原」，就連字體顏色不馬虎，若是不仔細看，那經典的白綠配色，差點就真的以為是「Uber Eats」的周邊商品了。

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet分別推出了小、迷你包兩個尺寸。

現今小廢包當道，品牌只推出了小包、與迷你包兩個尺寸，只不過怕背出去人家真的以為你是外送員了！

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet外送小包 。（圖／翻攝IG）

▲Doublet「Pizza外送」包令人會心一笑。

另外，開啟宅家追劇模式必備的美式垃圾食物Pizza，只見包上那熟悉的紅藍骰子標誌，只是原先的「達美樂 Domino’s」換成了品牌標誌「Doublet」，除了仿照外送袋側邊放置可樂的網袋，包內防止Pizza涼掉的銀色保溫材質，也令人不經會心一笑，真的是連細節也沒放過！

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