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VALENTINO副牌確定收攤！台灣悄撤櫃　女星愛牌走入歷史

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▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG）

▲VALENTINO將停止使用皮草，且副牌REDValentino要結束了。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品VALENTINO拋出震撼消息，預告停止使用皮草，2021秋冬系列將是品牌的最後一個含皮草系列，而副牌REDValentino也將劃下句點，未來會執行「單一品牌」策略，目前台灣REDValentino櫃位已悄悄撤出，被譽為好萊塢女星的夢幻愛牌，確定走入歷史。

零皮草是時尚界趨勢，包括香奈兒（CHANEL）、PRADA、GUCCI等都停用皮草，VALENTINO席執行官Jacopo Venturini表示：「零皮草立場完全符合公司的價值觀，鑒於大眾愈發關注新推出系列的環保理念，我們正在全力推進替代材料的研究。」代表VALENTINO要停止使用皮草，並且將於2021年底停產。

▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG）

▲VALENTINO副牌REDValentino，2023秋冬系列將是最後一個系列 。（圖／翻攝自IG）

此外，VALENTINO副牌REDValentino，2023秋冬系列將是最後一個系列，在2003年誕生的REDValentino，以甜美夢幻氛圍為主，相對VALENTINO親民不少，因此受到年輕族群喜愛，沒想到在誕生將滿20年之際劃下句點，品牌在台的微風信義店則悄悄撤櫃，都被認為是VALENTINO專注單一品牌的策略。

事實上，精品為吸引更多客群紛紛成立副牌，像是Chloé 旗下副牌See By Chloé瞄準年輕族群且價格更為親民；而Marc Jacobs的副牌Marc by Marc Jacobs（MBMJ） 已經在2015年結束，如今REDValentino也在最後倒數中。

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關鍵字：

VALENTINO, 義大利, REDValentino, 皮草

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