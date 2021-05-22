史上最巨「布袋爆米花」！肌肉猛男扛著太養眼　網喊：看起來都好好吃

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@CJCGV、fmkorea.com

因為疫情的關係大家比較少去電影院，韓國電影院CGV就改進軍零食界，推出史上最大容量的「布袋爆米花」，像麵粉袋一樣大的袋子裡，裝滿酥脆誘人的爆米花，要是邊看影片邊吃零食，就算狂嗑幾小時也不怕見底，一定超級過癮！而且廣告居然還找來養眼的肌肉猛男，手爆青筋賣爆米花怎麼能不心動。

韓國CGV的「布袋爆米花」一推出馬上造成話題，歷代級的大容量包裝，視覺上就很驚人，懶人們抱著邊吃邊追劇，絕對可以好幾小時不用移動，讓你在家也能享受超爽的觀影體驗。加上廣告找來了肌肉猛男，新鮮肉體被滿滿爆米花圍繞也太養眼，讓不少網友忍不住歪樓留言：「想當爆米花」、「看起來好好吃，不是說爆米花。」、「想把猛男也一起囤貨」

但這樣的廣告馬上引來物化男性的嫌疑，被批評不懂為什麼要脫掉上衣、根本模糊焦點，引發爭議之後CGV趕快撤下先前的廣告，換成男模特兒穿連身工作褲的照片，不過帥氣模樣和手爆青筋拿爆米花的照片依舊吸引人。其實爆米花本身酥脆焦黃的樣子，看了就已經要流口水，再配上巨型包裝，更讓人沒有抵抗力，一開賣就有民眾搶著囤貨。

韓國先前也爆紅過一款「油漆桶洋芋片」，是由西班牙品牌Bonilla a la Vista所推出，把大家愛吃的零食裝進白色油漆桶裡，不只包裝美觀又質感，巨型尺寸更讓人想擁有，抱著它就能一片接一片狂嗑洋芋片，完全不用停下來，根本是在家耍宅、追劇必備的好夥伴。

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