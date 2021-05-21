王令麟霸氣領軍　東森「雙品牌」勇奪比利時世界品質評鑑大賞

▲在東森集團總裁王令麟霸氣領軍下，《東森直消電商ecKare》、《東森自然美》勇奪比利時世界品質評鑑大賞。（圖／公關提供，下同）



消費中心／綜合報導

東森集團為國爭光，旗下《東森直消電商ecKare》美妝品牌森美妍與《東森自然美》兩大MIT優良品牌榮獲比利時世界品質評鑑大賞，經過多達80位專家評比，從100多個報名參賽的國家中脫穎而出，在東森集團總裁王令麟霸氣領軍下，東森集團獲獎連連橫掃國內獎項，現在更榮獲國際級大獎肯定，證明企業實力堅強、產品品質榮冠世界頂尖，讓台灣站在國際舞台上！

2021年東森集團立足台灣放眼國際，以東森自然美「NB-1活膚緊實系列」再下一城，拿下比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及銀獎，「NB-1活膚緊實系列」於2003年推出、2020年度總銷售破萬瓶，同時旗下姐妹品牌東森直消森美妍「極地雪玫瑰系列」、「Agility+艾捷力PLUS」也同步榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞銀獎與銅獎殊榮。

東森集團總裁王令麟表示，「感謝主辦單位及諸多國際評審的肯定，讓《東森直消電商ecKare》、《東森自然美》在全球一百多個國家、數千家企業品牌競逐下，雙雙獲獎，未來將持續努力創造更好的產品及更多就業機會，更要回饋社會、善盡企業社會責任。東森集團持續穩定成長，2025年目標集團全球營收將達2423億，相信這樣的成績對於帶領台灣服務業、零售業跨足全球值得努力與期待」。

王令麟進一步指出，「東森自然美邁入50週年，始終堅持品質不變提供給消費者安全的有感保養，也與時代俱進，加入強大研發實力顧問團，高科技研發實力，連續榮獲國際間與台灣多項專業大獎備受肯定。《東森自然美》的品牌精神強調人證、物證、科學做見證，產品上市前皆通過數百人以上實測，包含我自己也堅持親自試用確認產品品質。近年更加入博士級專家學者組成的頂級專業顧問團，定期共同研討，精進產品、技術與服務的升級，更斥資5千萬在深坑打造美妝業界最高規格生技研發中心，開放讓消費者親自窺探美妝實驗室，提升品牌優質競爭力」。

▲東森集團旗下《東森直消電商ecKare》之美妝品牌森美妍<極地雪玫瑰>系列，由名模洪曉蕾代言，榮獲比利時世界品質評鑑大賞獎項銀獎榮耀。

東森自然美是聯合美國哈佛生物科技基因醫學專家推出的抗衰老保養品，研發出哈佛NB生技SCT技術突破全球1300多萬專利檢索成功取得美國專利，能幫助啟動肌膚，深層賦活，對抗肌膚老化！承襲東森自然美經典十大天然活性萃取精華成分與風靡世界的GA促進因子、ATP複合能量精華，GA促進因子能高效鎖水保濕，改善細紋同時緊緻肌膚，而ATP複合能量精華能豐潤緊實肌底，賦予彈性，使肌膚更加緊實、水嫩、Ｑ彈，宛如撥回青春的時針，開啟抗老新紀元。

《東森直消電商ecKare》的美妝保養品牌《森美妍》旗下之「極地雪玫瑰」系列，全系列使用瑞士獨家的專利技術，研發團隊選用來自海拔3200公尺阿爾卑斯山的雪玫瑰，即便3月融雪酷寒，仍能保持花朵嬌豔、葉片翠綠，針對此特性萃取其中富含活性的雪玫瑰再生精華，添加至保養品中，除了可以防止肌膚老化，可舒緩因乾燥引起的皮膚敏感，雪玫瑰系列產品不僅強化皮膚防禦力、強效舒緩，同時也能達到保濕、抗老的效果。

另外，《東森直消電商ecKare》的「Agility+艾捷力PLUS」也同時榮獲比利時世界品質評鑑大賞獎項榮耀，「Agility+艾捷力PLUS」特選日本【吃的玻尿酸】(透明質酸鈉)，滋潤環節不卡卡，富含UC II為專利技術萃取出完整三股螺旋結構的「非變性」第二型膠原蛋白；取得美國5項專利。訶梨勒提取物----提供更多保護力，使律動更為順暢，而《東森直消電商ecKare》的森美妍<特潤水光保濕面膜>也同步榮獲國內美妝權威FASHION GUIDE專家學者等一致好評認證，「特潤水光保濕面膜」採取4D微導蜂巢氣墊布膜; 無刺激且親膚性良好，深層導入保養精華，敏感肌和醫美術後都適用，瞬效滲透，兼具吸水與鎖水之保濕功效。

▲東森集團旗下《東森直消電商ecKare》之美妝品牌森美妍<極地雪玫瑰>系列，由名模洪曉蕾代言，榮獲比利時世界品質評鑑大賞獎項銀獎榮耀。



Monde Selection總部位於歐洲比利時布魯塞爾，屬世界級評鑑機構，擁有近60年的健康和化妝品品質方面的專業知識。所有參賽產品須符合歐盟標準，根據產品成分及功效、生產製造認證、品質控管等綜合性評比，最後評鑑由該領域具豐富經驗的專家進行，包含化妝品相關科系大學講師、化學工程師及莫里斯學院化妝品專家聯合測試、進行評選，評鑑過程相當嚴格，堪稱最具指標性的獎項。

《東森直消電商ecKare》與《東森自然美》近年獲獎連連，實力爆棚，顯示企業領導卓越、團隊形象優良、專業素養豐沛、足為業界表率，證明東森集團實力堅強，在消費者心中是領導品牌，未來東森也將持續投入美妝科技研發再升級、追求企業更優化，邁向華人直消電商與美妝生技第一品牌。