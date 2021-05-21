童瑶隔海互尬仙氣！「腿精」李多熙搶穿BC　超高開衩尺度完勝

▲女星童瑶（右）與李多熙穿Brunello Cucinelli 尬仙氣。（圖／品牌提供、翻攝自IG，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli（BC）優雅風格擄獲不少女星，以陸劇《三十而已》走紅的女星童瑶，近期以一身象牙白上衣亮相增添仙氣；南韓女星李多熙也不約而同換上品牌經典外套搭配側開的短裙大秀美腿，極致的仙女對決讓人看得十分過癮。

▲童瑶日前以一身BC象牙白上衣搭配雪紡上衣出席頒獎典禮 。

童瑶日前以一身BC象牙白上衣搭配雪紡上衣出席頒獎典禮，頗具仙氣的流線剪裁設計，完美襯托她的顯瘦身材，上身垂墜的領口綁帶，為簡潔中注入亮點；童瑶演繹起來絲毫不費力，更顯肌膚白皙吹彈可破，最後加碼側面高開衩的裙裝，使得長腿若隱若現，造型讓粉絲眼前一亮。

▲「長腿女神」李多熙身穿經典的Molini 外套 。

品牌本季重點米色、白色等中性色，通過柔軟舒適的造型和材質，豐富日常實穿性，南韓女星李多熙也加入演繹，有「長腿女神」封號的她，此次身穿看似保守的Molini 外套，但視線移至下方，修身長裙直接開衩到腿根位置，一雙白皙美腿映入眼簾。同樣獻出美腿的還有韓星孫淡妃，以 BRUNELLO CUCINELLI 長裙搭配同色系西裝外套，成功打造「胸下全是腿」的視覺效果。





▲韓星孫淡妃也以 BC 長裙搭配同色系西裝外套 。

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