少時Tiffany蕾絲裙下透出一雙蜜大腿！下秒換上粉裙化身甜美公主

記者王則絲／台北報導

少女時代成員Tiffany（蒂芬妮）20日行程滿檔，出席第9屆韓國藝術文化人大賞，一身黑色蕾絲平口禮服下身幾乎全透視，一雙蜜大腿若隱若現更顯性感，直接躍升紅毯最美；同日Tiffany還現身香氛品牌活動，換穿粉嫩的長禮服，瞬間變得溫柔優雅，被網友大讚是「公主」。

▲Tiffany以音樂劇演員身份出席第9屆韓國藝術文化人大賞頒獎典禮。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



Tiffany日前以音樂劇演員身份出席第9屆韓國藝術文化人大賞頒獎典禮，榮獲音樂劇部門大賞，當天Tiffany穿著DOLCE & GABBANA的黑色蕾絲禮服、佩帶BOUCHERON珠寶耳環現身紅毯，裙裝下襬透視加上高衩設計，讓她整雙蜜大腿透出，尤其是走路時若隱若現的模樣，最是性感萬分。

此外，Tiffany工作行程滿檔，還出席了香氛品牌Acqua di Parma的新品發布會，改換穿上BLUMARINE的嫩粉色低胸紗裙，與上一套遊走危險邊緣的性感蕾絲裝扮截然不同，搭配BVLGARI珠寶，肩上的花朵點綴與活動現場產生巧妙呼應，Tiffany亦不吝嗇全場放送甜美笑容，溫柔優雅的氣質立現，被網友們大讚：「是公主」、「Tiffany穿粉紅色！我暈了太好看」、「很漂亮。」

▲Tiffany現身香氛品牌Acqua di Parma的新品發布會。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



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