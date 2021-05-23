太無聊來玩10種超療癒手作！輕鬆做出仙人掌掛飾、羊毛氈草泥馬

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

不出門在家防疫，是不是已經無聊到不知道要做什麼了？這邊就幫你精選10款包含刺繡、羊毛氈、編織等不同種類的「手作材料包」，讓你可以DIY各種可愛裝飾物，就算手殘只要跟著步驟，也能做出清新風掛飾、超萌動物娃娃等成品，而且不管大人、小孩都適合，爸媽們快跟孩子一起來動手做吧！

1.DIY School 手作體驗 仙人掌俄羅斯刺繡

這是一種來自俄羅斯的刺繡方式，只要有毛線和一支筆就能完成作品。這款的圖案是可愛的仙人掌，做完後會超有成就感，創作過程也療癒紓壓。

2.Alice's Dream愛麗絲手作坊 羊毛氈草泥馬

羊毛氈是很多人喜歡嘗試的手工藝，而這款材料包會教你製作毛茸茸、惹人憐愛的草泥馬，材料份量很足，還附有教學影片和說明，照著就能做出咬著草的超萌草泥馬。

3.MU/s craft 毛線球牧場 奶油曲奇餅編織抱枕

初學者要嘗試編織可能容易遭遇挫折，所以這款以新手視角出發，選擇了針目較大的抱枕，能做出粗粗的立體線條，就像餅乾的紋路一樣，還能隨意纏繞塑形。

4.macrame studio編織信件收納袋掛飾材料包

這款材料包教你做出有質感的信件收納袋，以白色棉繩為材料，用三種結編織出紮實的紋路，成品美觀又實用。

5.Art Fiber Edo小白花刺繡材料包

這款材料包教你用線刺繡出清新可愛的小白花，有著潔白花瓣、黃色花心，和翠綠的莖葉，完成後能當作一幅精緻的掛飾。

6.匠紙 ARTICRAFT 柴犬紙模型

平凡的紙也能變成厲害的模型，這款DIY手作組教你用紙加上剪刀、膠水，就能做出一隻柴柴模型，雖然過程需要耐心與毅力，但成品帥氣又威風。

7.Jeantopia 森林露營紙風景DIY材料包

這款材料包把紙藝風景結合多邊形立體吊飾，將自然景物巧妙融入在不同的空間中，懸掛起來，形成一道道賞心悅目的風景。

8.認真做無聊事 酒箱手風琴 DIY材料包

這款材料包以回收的紅酒箱木材為材料，照著步驟就能做出簡易版5鍵10音的手風琴，而且成品還真的可以彈奏。

9.仰式漂浮 侏儸紀水泥多肉盆栽材料包

喜愛出門踏青的家庭，選購一款侏儸紀水泥多肉盆栽材料包，不僅能保有與大自然接觸，更能以趣味方式帶孩童認識種植的美妙。以上商品都能在Pinkoi官網購買。

10.大創 像素風拼貼貼紙

韓國的大創也常販售自己能動手做的小物，這款像素風拼貼貼紙，裡面是一顆顆小小的圓型，沾上膠後黏在對應的位置，就能拼出像素風的霜淇淋、蛋糕⋯⋯等圖案。

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