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亮・珠寶／珍珠、鑽石耳環幫臉打光　可拆式兩用設計好感度飆升

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▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲模特兒戴MIKIMOTO雪花造型珍珠耳環，有兩種佩戴方式。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季，將頭髮盤起的機會大增，正是耳環搏曝光的好時機，一款耳環若能有多種佩戴法，好感度立刻飆升。MIKIMOTO了解時尚迷所需，一連推出多款可拆卸組合的耳環，讓溫潤亮白色調的珍珠為臉部打光，再與鑽石配飾相輝映，兩者組合起來華麗，分拆單戴則簡潔俐落，自由決定珠寶的樣貌。

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO花卉造型耳環五瓣花瓣款下方珍珠可取下（左）70,900元，幾何圖樣造型耳環的菱形鑽石吊墜可拆下80,300元。

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO花環造型鑽石珍珠耳環，可取下花環單獨佩戴珍珠，38,000元。

MIKIMOTO可轉換的基本款為花環造型鑽石珍珠耳環，18K白金花環可取下，單獨佩戴日本Akoya珍珠，不到4萬元便能入手；若喜歡閃亮美鑽，花卉造型耳環為首選，可取下下方的珍珠，單戴鑲鑽花朵耳環；另一幾何耳環則相反，能取下的部分是鑲鑽菱形或圓形吊飾，留在耳際的是圓潤珍珠；而最有奢華感的設計是珍珠長耳環，同樣拆下垂墜吊飾獨留珍珠。

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO下方長墜可取下的珍珠長耳環（左）112,000元，珍珠流蘇耳環78,600元。

今年慶祝N°5香水百周年，香奈兒（CHANEL）特別打造N°5系列珠寶，當中ETERNAL N°5不對稱耳環一側是鏤空結構的數字「5」襯托中央主鑽，另一側則是結合「5」的垂墜長耳環，可變身為簡潔的耳釘，搖身一變成為酷味十足的作品。

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲模特兒戴香奈兒可轉換式ETERNAL N°5耳環，325,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

 

▲香奈兒ETERNAL N°5 耳環採不對稱設計，一側為數字符號「5」，左側則可作為耳釘或耳墜兩種佩戴方式，325,000元。

高級珠寶也有不少轉換式耳環，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）從希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis）1968年向品牌訂製、送給賈桂琳（Jacqueline Kennedy-Onassis）作為結婚禮物的耳環發想，創作Tendresse étincelante耳環，垂墜兩顆各重10.15克拉與10.06克拉的梨形鑽石，華麗無比，兩顆巨鑽可拆下，讓花朵造型耳環貼耳閃耀。

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Tendresse étincelante鑽石耳環。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ 可轉換耳環 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Tendresse étincelante耳環及可拆式吊墜，1顆重10.15克拉的梨形鑽石、1顆重10.06克拉的梨形鑽石，未定價。

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關鍵字：

亮珠寶, 耳環, MIKIMOTO, CHANEL, 香奈兒, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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