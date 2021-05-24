8款益智遊戲殺時間！西洋棋訓練邏輯　樂高無限手套能「彈指」

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自walmart.com

疫情持續延燒，長時間待在家腦袋也變鈍了，除了看電視、追劇，也可以改來玩玩有趣的桌遊，這裡就幫你精選8樣寓教於樂的「設計桌遊」，讓全家人不分年齡，都能一同參與，享受歡樂時光。

1.蔘利商號 甘味人蔘台灣飲食文化桌遊＋鶯歌瓷冰箱貼

甘味人蔘桌遊把台灣在地飲食文化與遊戲結合，將座落於大街小巷的飲品、糕點、零嘴結合地方習俗與重要節慶，透過獨特插畫呈現，更附上中英文版介紹，讓你在玩的過程也能順便學習。

2.台灣SabMatt 益智手作 達文西手稿空氣螺旋槳

達文西的手稿中曾出現一個錐齒輪所打造而成的螺旋槳，這款模型就以此為原型，用多個原木製作的零件還原重現，拼湊組裝的過程很考驗腦力，但在組裝過程中，能了解齒輪運作，也會對世界歷史更有印象。

3.Printworks 國際西洋棋套裝

影集《后翼棄兵》先前帶起了西洋棋風潮，趁著在家的時間變多，不妨來學習如何下棋吧！玩的過程中不僅能訓練邏輯思考，更是培養專注的好方法。而且這款棋組外型美觀又有設計感，讓人更想入手。

4.NASA x Anicorn AR互動觸感高清火星拼圖

居家隔離期間很多人會玩拼圖打發時間，香港錶款品牌Anicorn與NASA聯名推出的立體火星拼圖，以太空探測車「毅力」號為設計靈感，還把火星的細膩地質印到拼圖上，讓大家藉由1000片拼圖來一解對火星的好奇。

5.賽先生科學工廠 Inside3 情境體驗迷宮-吸血鬼獵人

誰說在家無法來場刺激的大冒險遊戲？Inside3情境體驗迷宮推出三種難度的立體迷宮手遊，透過有趣故事情境，讓你化身寶藏騎士，不僅鍛鍊手部技巧，更能訓練邏輯來破解關卡，不論大人小孩一玩就著迷。

6.木匠兄妹 極地危機桌遊

邊玩遊戲也能邊學著關心生態環境，極地危機桌遊把環境保育與遊戲結合，讓你了解空氣汙染、核能汙染到水資源汙染⋯⋯等不同的議題，藉由平衡積木的緊張過程，了解到維持生態平衡的重要。

7.fukumono木製益智積木

這款木製益智積木，以精湛木製功藝結合質感設計，既能當作空間擺飾，又能成為大人與小孩同樂的益智玩具，透過堆疊積木的過程訓練孩童的空間感與想像力，也為防疫期間增添更多趣味親子互動。以上商品都能在Pinkoi官網購買。

8.樂高 Marvel無限手套

樂高也是能燒腦、順便消磨時間的玩具，最近他們把Marvel系列電影中薩諾斯的「無限手套」做成積木，裡面共有590片零件，讓你組裝出約30公分高的巨大手套，整隻手金光閃閃，還有不同顏色的無限寶石，擺在家裡賞心悅目。

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