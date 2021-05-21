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超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

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文／Squid

防疫期間勤洗手、多消毒是必備的工作，當然周邊商品也跟著大賣，南韓Roche就推出迪士尼的泡泡洗手機，只要手伸過去，就會自動噴出泡沫，手完全不用接觸機體，非常衛生又乾淨，重點是設計超級可愛，一定要入手。

▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網）

▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網）

▲Roche推出超可愛的米奇、米妮泡泡洗手機。（圖／翻攝自官網）

這款泡泡洗手機總共有米奇跟米妮兩款單品，米奇是以紅色跟黑色的搭配設計，米妮則是全部粉紅色的款式搭配，光是外型就相當吸引人，非常可愛，讓人兩款都想要一起入手。

 ▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網）

▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網）

▲自動產出超綿密泡沫。（圖／翻攝自官網）

泡泡洗手機是以紅外線感應設計，手靠近的時候，就會自動噴出綿密的泡沫，洗手液的添加為300ml，噴出的量分為0.6g跟1g，只要輕按中間的鍵，可以按照需要洗手的多寡來設定。

▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網） 

▲目前購買可能需要找代購。（圖／翻攝自官網）

這種泡泡洗手機目前在台灣的小米也有販售類似款，只不過沒有這麼可愛，簡約的白色機體分為洗手機跟洗手液分開販售，除了用來噴出洗手液之外，很多人更是用來裝入酒精，直接噴在手上消毒。

▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網） 

▲小米也有推出類似的單品。（圖／翻攝自官網）

隨著疫情的升溫，這類型的商品目前也賣到缺貨，小米款同樣只要近距離感應，就可以釋放出泡沫，0.25秒極速出泡的效果，可以打出非常細緻的泡沫，洗手變成超簡單的事情，一下就可以完成。

 ▲Roche,迪士尼,米奇,米妮,小米,洗手機,泡泡洗手機,。（圖／翻攝自官網）

▲同樣可以產出超綿密泡沫。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

Roche, 迪士尼, 米奇, 米妮, 小米, 洗手機, 泡泡洗手機

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