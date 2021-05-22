日妞掛保證！5款「防疫美容好物」，讓肌膚亮到不行

▲防疫在家正是保養好時機。（圖／翻攝自IG/aoihamada、bijinhyakka）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情嚴峻，女孩們都有好好待在家保護自己嗎? 長時間在家裡，除了追劇打發時間，更別忘了趁著大好時機養出好肌膚，《ET FASHION》精選日妞好評的5款保養法寶，一起來看看！

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤拋光潔顏果膠，105g，760元。

有日妞拋光神器之稱，組合2種凝膠成分，幫助吸附並潔淨老廢角質及多餘皮脂，同時添加D-胺基酸+膠原蛋白GL，預防因潔顏的肌膚防禦機能下降，並守護肌膚滋潤。

▲ORBIS 米潤美源素 （麝香葡萄風味），30日份，1,260元。

米潤美源素中所含的DF-神經醯胺，能讓內在水分潤澤不易從表層蒸散，減少全身性的乾燥問題 全新麝香葡萄風味，撕開倒入口中不需配水，舌尖伴隨清香酸甜的麝香葡萄風味，輕輕鬆鬆為全身補充水嫩元素



▲肌研 極潤健康調理凝露，90g，650元。

針對台灣氣候研發，即使盛夏使用也毫不厚重黏膩，清涼溫和的使用感，曬後更能舒緩躁動不適的肌膚。嚴選薏仁精華、甘草酸二鉀，能改善肌膚油光、敏感、泛紅、粗糙等問題，長效舒緩不穩定膚況，重現水潤透亮的細緻膚觸。

▲SHISEIDO 碧麗妃 極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，12入，1,900元。



添加銀杏葉萃取精華、紅花萃取精華，有效調理肌膚因疲憊及外在傷害造成的粗糙及暗沉，搭載皮米滋潤膠囊，將濃密精華液封存肌底。

▲RMK 海藍SPA潔顏冰砂，100g，1,300元。

以SPA護理概念所推出的去角質凝膠，蘊含3種大小顆粒，能溫和去除老廢角質引起的肌膚粗糙感，且有效改善角栓堵塞引起的毛孔困擾。以檸檬、萊姆、柑橘、橙子等柑橘系的清新香氛為基調，再增添海洋調的芳香，讓人彷彿置身居家芳療的舒心療癒感。

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