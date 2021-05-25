居家辦公都在耍廢？「5件小事」增添儀式感　擺脫鬱悶、工作更賣力

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受到疫情影響，很多人都改成居家辦公，在家裡上班省去通勤時間，作息也更彈性，但這種自由卻容易變成怠惰，也許你會到上班前一刻才匆忙起床，又因為沒有固定的辦公環境，整天賴在沙發、床上，反而會越做越疲倦。其實只要多做「5件小事」，就能讓WFH（Work From Home）增添儀式感，不只心情變好，做事也更有效率。

1.離開床鋪

想要讓居家辦公更有動力，第一步就是要遠離床鋪，雖然待在床上很舒服，也是待在家才能享受的福利，但床鋪太過安逸，讓人容易發懶、放空，甚至不小心睡著。所以想要營造工作氛圍，將休息的地方與工作地點區隔開來很重要。

2.佈置辦公空間

離開床鋪後，可以幫自己清出一個乾淨整齊的工作環境，不管是在書桌、餐桌都行，再擺上綠色盆栽、小裝飾物⋯，讓工作區變得漂亮美觀。如此一來才會想移動到這個區域，工作時心情也會更愉悅。

3.打理自已

雖然待在家基本上不會見到其他人，但一直穿睡衣、不梳洗，會感覺過得渾渾噩噩，心情也跟著鬱悶。每天起床換上新衣，會有開啟嶄新一天的興奮感，基本的保養、梳洗程序當然也不能少，甚至可以適當的畫一點淡妝，讓自己看起來美美的，這樣就算臨時視訊也不怕。

4.來一杯咖啡

要維持上班習慣，也可以替自己沖泡一杯咖啡或茶，不管是早上醒腦或下午提神，都能用飲品療癒一下心靈。

5.點上香氛蠟燭

想要增添儀式感，也可以試著點上香氛蠟燭，喜歡的氣味瀰漫在空氣中，會讓工作中的你更有精神，也可以用香氣放鬆身心，撫慰工作的辛勞。

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