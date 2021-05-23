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Jessica、秀英齊穿同牌碎花美洋　她更悄悄帶貨平價千元「小白鞋」

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記者王則絲／台北報導

韓女星Jessica（鄭秀妍）因經營自己的服飾品牌BLANC & ECLARE，私下經常穿著自家衣服拍美照、上傳，近日一組美照中，Jessica難得穿著法國品牌Rouje的草綠色碎花裙裝，巧合的是，同為少時成員的秀英也於日前穿上同品牌的鵝黃碎花洋裝，還悄悄帶貨一雙超平價的千元「小白鞋」。

▲Jessica、秀英。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica穿著Rouje的草綠色碎花洋裝。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

Jessica經常在IG上分享自家品牌BLANC & ECLARE的服裝穿搭，只要看到她的私服美照，十之八九都是BLANC & ECLARE的，品牌服裝也常受到其他女星們的青睞，經營得有聲有色。

近日Jessica難得穿上不是自家品牌的服裝，在一篇穿搭貼文中，Jessica穿著來自法國時裝品牌Rouje的草綠色碎花洋裝，只不過她把裙襬敞開，以內搭丹寧褲的方式呈現，很有休閒的田園風格，率性又保有少女氣質，穿出不一樣的感覺。

▲Jessica、秀英。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica、秀英。（圖／翻攝自IG）

▲秀英也默契穿上同品牌碎花洋裝，並悄悄帶貨平價小白鞋。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

該說是團員們間的默契嗎？日前秀英在IG上貼出一組美照，圖中也是穿著同品牌Rouje的鵝黃色碎花洋裝，搭配深藍色的老帽，顯得活潑可愛，這樣的造型非常逆齡。

同時，秀英也悄悄帶貨一雙小眾的平價「小白鞋」，她腳上的這雙小白鞋來自法國製造的FEIYUE，曾從歐美紅到韓國，包括Boa寶兒、宋仲基、李敏鎬⋯⋯都曾穿過，經典的平底、貼合腳形的小白鞋，上頭印上招牌紅、藍線條，是最休閒百搭的選擇，FEIYUE布鞋的售價大約落在台幣一千～兩千元左右。

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關鍵字：

Jessica, 潔西卡, 秀英, Rouje, 碎花洋裝, 小白鞋, Feiyue, 平價

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