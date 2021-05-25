仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

文／Squid

亞洲人幾乎都以米為主食，因此電鍋是家家戶戶都必備的單品，南韓Jenniferoom就推出超可愛的「馬卡龍色電子鍋」超迷你的尺寸，加上非常可愛的顏色，讓人想要整套都收藏起來，就怕它停產或是壞掉。

▲超美型的電子鍋。（圖／翻攝自IG）



這款「馬卡龍色電子鍋」顏色不像是一般電鍋總是大紅大紫，清爽的薄荷綠、讓人戀愛的草莓牛奶色、還有活潑的柳橙黃等，都讓人覺得超級可愛，加上它迷你約1到3人的份量設計，更是小巧又方便收納。

▲連飯勺跟放飯勺的顏色都跟鍋子一樣。（圖／翻攝自IG）



不只是韓國有超可愛的電子鍋，日本ONE amadana也集結多位設計大師，跨界合作聯手打造簡約又具有功能性的家用產品，其中，電子鍋更是採用方形的設計，看起來就像是藝術品一樣，非常時尚、充滿設計感。

▲Jenniferoom推出的電子鍋非常受到歡迎。（圖／翻攝自IG）



ONE amadana的3人份智能料理電子鍋不只是好看而已，擁有8種炊飯功能可以使用，同樣也是屬於小家庭必備的單品，一次可以煮3人份的料理，燉粥、煮飯、蒸煮都不是問題，跟一般電鍋一樣好用又方便。

▲ONE amadana的電子鍋也非常美型好看。（圖／翻攝自官網）



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