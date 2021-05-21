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IKEA餐點外帶75折！「7款美食」最低120元、外送炸雞翅免費吃

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▲▼IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 即日起外帶享75折優惠。（圖／IKEA提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

本土疫情嚴峻，IKEA最新公佈外帶與外送優惠，即日起至5月28日，來店外帶瑞典餐廳「七款指定主餐」享75折優惠，包括民眾喜愛的瑞典肉丸，從原價160元折扣至120元；醬烤鴨胸佐櫻桃外帶價格300元有找。另外，若是使用外送平台Uber Eats點餐，單筆滿299元就送薄脆雞翅兩支，鼓勵民眾防疫期間，在家享用餐點。

IKEA提供外帶瑞典餐廳「七款指定主餐」75折優惠，其中包括瑞典烤肉丸、瑞典雞肉丸（15粒）、煙燻醬烤豬肋排、鮭魚菲力和風炒飯、蒜香奶油淡菜、白蝦烤蔬菜麵以及醬烤鴨胸佐櫻桃，只要外帶就享有折扣。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲▼IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲醬烤鴨胸佐櫻桃；白蝦烤蔬菜麵。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲6月1日將推出繽紛黃藍瑞典捲。（圖／IKEA提供）

像是原價380元的醬烤鴨胸佐櫻桃，外帶價285元；以義大利麵條搭配鮮蝦製作的白蝦烤蔬菜麵，外帶價僅165元，若使用外送平台點餐，單筆滿299元還送兩支薄脆雞翅。此外，為迎接瑞典國慶，6月1日將推出繽紛黃藍瑞典捲，可愛模樣融入蝶豆花檸檬口味內餡，一卷35元，售完為止。

除了IKEA，連鎖咖啡星巴克也有外送優惠，5月25日前，每日上午11時至下午5時，於外送平台foodpanda或Uber Eats購買大杯冷萃咖啡，可享單一優惠價120元。路易莎咖啡則於5月31日前，外送平台foodpanda、UberEats購買「莊園級美式、精選英式紅茶拿鐵」大杯享75折優惠。

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關鍵字：

疫情, 防疫, 外帶, 外送, IKEA, 優惠

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