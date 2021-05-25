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3M牙線棒超特價！每支不到0.7元　清潔齒縫、擺脫牙周病必備

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文／C編

很多人受到牙周病所困擾，明明天天都有刷牙，卻還是因病所苦，關鍵就是在沒有習慣使用牙線清潔牙縫，其實無論牙周康與否，使用牙線清潔都是必要的，購物網站「Her和她」推出「3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組」，原價1500元、特價948元，平均下來每支不到0.7元，而且攜帶方便，絕對是生活必需品。

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▲牙周病,牙菌斑,牙齒,牙刷,牙線,3M,。（圖／pexels） 

▲3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組，原價1500元、特價948元。點我購買。

以為刷牙就可以把牙齒清潔乾淨，但其實牙刷可以刷到的地方，只有牙齒表面以及後方而已，最容易塞著食物的齒縫，就是要靠牙線來刮除清潔，才能夠對付令人討厭的牙菌斑，阻止牙齦發炎。

 ▲牙周病,牙菌斑,牙齒,牙刷,牙線,3M,。（圖／pexels）

▲牙齒需要牙刷跟牙線雙管齊下，才能清潔乾淨。（圖／pexels）

而一般的牙線每次要取出都要量長度，而且使用時需要喬角度，牙線棒使用起來反而更方便省時，3M推出的細滑牙線棒擁有超強韌的線體，不容易起毛、斷裂。

▲牙周病,牙菌斑,牙齒,牙刷,牙線,3M,。（圖／pexels） 

▲很多人都不用牙線，但其實對於牙齒清潔有其必要性。（圖／pexels）

不僅有強韌的線體，絲滑材質容易進出牙縫、不容易卡牙，再加上採用握柄式的設計，施力輕鬆，背後的尖端還可以當作牙籤使用，一支兩種用法，隨身攜帶相當方便實用，絕對是人人都需要的日常生活用品。

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 ▲牙周病,牙菌斑,牙齒,牙刷,牙線,3M,。（圖／pexels）

▲3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組，原價1500元、特價948元。點我購買。

「Her和她」就推出「3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組」，原價1500元、特價948元，一次買入1500支，而且免運費直接送到家，現在剛好防疫期間，可以搭配其他商品一起購買，避免出門的風險與危機。

關鍵字：

牙周病, 牙菌斑, 牙齒, 牙刷, 牙線, 3M

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