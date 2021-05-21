疫情緊繃無緣見奈良美智鉅作　與稀有藍鑽登6月富藝斯拍賣

▲奈良美智2000年作品《行蹤不明》，將登上富藝斯6月8日舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣，估價未定。（圖／富藝斯提供）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）2021年香港春季拍賣會將於6月5日登場，原定今起在台舉辦總估價約12.7億元台幣的精選拍品預覽會，因新冠肺炎疫情嚴峻取消，台灣收藏家無緣親眼欣賞接受虛擬貨幣付款的神秘當代藝術家班克斯(Banksy) 傑作《笑在當下 層板A》、有望再創高價成交紀錄的奈良美智珍罕鉅作《行蹤不明》等焦點之作。

▲富藝斯端出1.12及1.13克拉彩藍色鑽石配鑽石耳環一對（左）估價約14,400,000元，2.21 克拉彩藍色鑽石配鑽石吊墜兼戒指估價約14,400,000元。（圖／富藝斯提供，以下同）



儘管疫情狀態緊繃，對於藝術、名錶與珠寶品味卓越的台灣藏家，依然表達強烈興趣。例如富藝斯香港春拍端出可作為戒指或吊墜的2.21 克拉彩藍色鑽石，是市場罕見重量超過2克拉的藍鑽，另有一對1.12及1.13克拉藍鑽耳環，大小幾乎一致、且是迷人的天藍色，為此次領銜拍品。

▲10.59克拉D色無瑕 Type IIa鑽石戒指，估價約19,800,000元起。



而屢次創下「白手套」成交率百分百成績的腕錶類，富藝斯除了日前發布市場上唯一附有原裝證書的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）萬年曆計時腕錶第一代型號2499，還有兩大亮點，包括品牌慶祝150周年推出當時世上最複雜的型號3974 玫瑰金三問萬年曆自動腕錶，以及集三問報時、萬年曆及單按鈕計時功能於一身、義大利傳奇足球巨星Fabio Cannavaro所擁有的5208R-001玫瑰金錶，無論是錶款來源、工藝性與話題性都數一數二。

▲PP 1992年製型號3974R 18K玫瑰金自動三問萬年曆腕錶（左）估價約13,950,000元起，2019年製5208R-001玫瑰金自動超級複雜功能腕錶估價約19,800,000元。



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