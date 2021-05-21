fb ig video ETtoday search mobile

疫情緊繃無緣見奈良美智鉅作　與稀有藍鑽登6月富藝斯拍賣

>

▲▼富藝斯2021香港春拍 。（圖／公關照）

▲奈良美智2000年作品《行蹤不明》，將登上富藝斯6月8日舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣，估價未定。（圖／富藝斯提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）2021年香港春季拍賣會將於6月5日登場，原定今起在台舉辦總估價約12.7億元台幣的精選拍品預覽會，因新冠肺炎疫情嚴峻取消，台灣收藏家無緣親眼欣賞接受虛擬貨幣付款的神秘當代藝術家班克斯(Banksy) 傑作《笑在當下 層板A》、有望再創高價成交紀錄的奈良美智珍罕鉅作《行蹤不明》等焦點之作。

▲▼富藝斯2021香港春拍 。（圖／公關照）

▲富藝斯端出1.12及1.13克拉彩藍色鑽石配鑽石耳環一對（左）估價約14,400,000元，2.21 克拉彩藍色鑽石配鑽石吊墜兼戒指估價約14,400,000元。（圖／富藝斯提供，以下同）

儘管疫情狀態緊繃，對於藝術、名錶與珠寶品味卓越的台灣藏家，依然表達強烈興趣。例如富藝斯香港春拍端出可作為戒指或吊墜的2.21 克拉彩藍色鑽石，是市場罕見重量超過2克拉的藍鑽，另有一對1.12及1.13克拉藍鑽耳環，大小幾乎一致、且是迷人的天藍色，為此次領銜拍品。

▲▼富藝斯2021香港春拍 。（圖／公關照）

▲10.59克拉D色無瑕 Type IIa鑽石戒指，估價約19,800,000元起。

而屢次創下「白手套」成交率百分百成績的腕錶類，富藝斯除了日前發布市場上唯一附有原裝證書的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）萬年曆計時腕錶第一代型號2499，還有兩大亮點，包括品牌慶祝150周年推出當時世上最複雜的型號3974 玫瑰金三問萬年曆自動腕錶，以及集三問報時、萬年曆及單按鈕計時功能於一身、義大利傳奇足球巨星Fabio Cannavaro所擁有的5208R-001玫瑰金錶，無論是錶款來源、工藝性與話題性都數一數二。

▲▼富藝斯2021香港春拍 。（圖／公關照）▲▼富藝斯2021香港春拍 。（圖／公關照）

▲PP 1992年製型號3974R 18K玫瑰金自動三問萬年曆腕錶（左）估價約13,950,000元起，2019年製5208R-001玫瑰金自動超級複雜功能腕錶估價約19,800,000元。

►「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升

►楊祐寧宅在家超狂廚藝曝光　戴70萬百年靈新錶秒變帥爸

關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 奈良美智, PP, 錶王, 百達翡麗, Patek Philippe, 鑽石

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／滿頭髮飾竟是耳夾　素外套肩上掛鑽石項鍊秒變帥軍裝

亮・珠寶／滿頭髮飾竟是耳夾　素外套肩上掛鑽石項鍊秒變帥軍裝

44,000元入手六月生日石　百變珍珠日常怎戴都美

44,000元入手六月生日石　百變珍珠日常怎戴都美

宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

陳庭妮宅女抗疫招數公開　天天運動半小時、煮飯不外食 賭王最美千金深溝纖腰零死角　深情望男友像拍婚紗照 林志穎居家防疫找兒子PK魔術方塊　吊車尾被笑「爸爸你好弱」 孟耿如當霸氣新娘　千萬蛇珠寶上身　 停電它還發亮！　Bell ＆ Ross夜光錶連白天都微亮 3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了 林志穎夫婦露一手800萬名錶　陳若儀駕馭「錶王」男錶好帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面