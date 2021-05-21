fb ig video ETtoday search mobile

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

>

記者李薇／綜合報導

現在隨身都要攜帶酒精或是乾洗手，出入公共場合都應該要隨時隨地，摸了什麼立刻清潔乾淨，避免觸碰眼口鼻，《ET FASHION》就幫大家整理有推出的乾洗手品牌，有些不僅有淡淡的香味，還有保濕潤澤的效果，絕對要備一瓶在身上。

嬌蘭 皇家蜂王乳蜂潤乾洗手

▲乾洗手,保養,洗手,護膚,THREE,嬌蘭,歐舒丹,L:A BRUKET,寵愛之名,Sunday Lab。（圖／品牌提供）

全新皇家蜂王乳蜂潤乾洗手經敏感測試，成分含有蜂蜜濃縮精華以及酒精，其特殊保養配方可在清潔的同時並為雙手保濕修護，使用後，雙手肌膚可達潔淨與極致柔軟水嫩，其淨白軟管外包裝，具有別致的霧光管身，單手就可輕鬆開蓋使用的設計包裝。

L’OCCITANE 馬鞭草乾洗手

▲乾洗手,保養,洗手,護膚,THREE,嬌蘭,歐舒丹,L:A BRUKET,寵愛之名,Sunday Lab。（圖／品牌提供）

L’OCCITANE於疫情期間生產捐贈用的馬鞭草乾洗手，現在台灣也買得到了！並蘊含具有淨化效果的馬鞭草精萃，植物來源成分溫和保濕，使用後手部絲毫不乾燥。

THREE 植萃防護乾洗手

▲乾洗手,保養,洗手,護膚,THREE,嬌蘭,歐舒丹,L:A BRUKET,寵愛之名,Sunday Lab。（圖／品牌提供）

以有機發酵酒精為基底，天然由來成分99%，取得COSMOS有機認證的有機植萃防護乾洗手。使用的檸檬果實萃取精華搭配維持肌膚澄淨的複方精油，完全不黏膩且舒爽的使用感受，預防肌膚乾燥，迎向充滿潤澤的肌膚質感。

L:A BRUKET 保濕乾洗手凝膠

▲乾洗手,保養,洗手,護膚,THREE,嬌蘭,歐舒丹,L:A BRUKET,寵愛之名,Sunday Lab。（圖／品牌提供）

L:a Bruket保濕乾洗手凝膠，隨時隨地皆能有效清潔雙手。不黏手的液態凝膠質地，添加甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成分，給肌膚充足的水潤柔滑感受，讓雙手不會因為酒精而缺水乾燥。

寵愛之名 茶樹精油乾洗手凝膠

▲乾洗手,保養,洗手,護膚,THREE,嬌蘭,歐舒丹,L:A BRUKET,寵愛之名,Sunday Lab。（圖／品牌提供）

這款乾洗手凝膠添加茶樹精油，茶樹的氣味清爽，防護、潔淨的效果極佳，每一瓶成分都經過嚴格把關檢驗，淨化效果好卻不傷手部肌膚，可天天使用。

Sunday Lab 乾洗手凝露

▲乾洗手,保養,洗手,護膚,THREE,嬌蘭,歐舒丹,L:A BRUKET,寵愛之名,Sunday Lab。（圖／品牌提供）

創造出全台第一瓶愛地球的全素植萃、保濕潔淨乾洗手產品，且可達到Earth Friendly環境友善之目的，Sunday Lab 乾洗手產品是以全素植萃成分為主，讓乾洗手達到保養又潔淨的效果。

長捲髮可以做的兩種度假造型　不管是垂墜還是包頭都超美

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

絕美的「杏仁烤奶」唇色系列　擦起來變韓系溫柔小姊姊

關鍵字：

乾洗手, 保養, 洗手, 護膚, THREE, 嬌蘭, 歐舒丹, L:A BRUKET, 寵愛之名, Sunday Lab

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

大罐「蘭蔻小黑瓶」7300元→3380元　最強嫩臉精華讓網友瘋狂回購 Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有 不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5 「3生肖」5月下旬財運一飛衝天　投資看漲、旺到不行 TWICE志效大開腿Solo熱跳狂野舞蹈　狂曬飽滿S曲線粉絲福利給超滿 不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記 女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面