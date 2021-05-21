不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

記者李薇／綜合報導

現在隨身都要攜帶酒精或是乾洗手，出入公共場合都應該要隨時隨地，摸了什麼立刻清潔乾淨，避免觸碰眼口鼻，《ET FASHION》就幫大家整理有推出的乾洗手品牌，有些不僅有淡淡的香味，還有保濕潤澤的效果，絕對要備一瓶在身上。

嬌蘭 皇家蜂王乳蜂潤乾洗手

全新皇家蜂王乳蜂潤乾洗手經敏感測試，成分含有蜂蜜濃縮精華以及酒精，其特殊保養配方可在清潔的同時並為雙手保濕修護，使用後，雙手肌膚可達潔淨與極致柔軟水嫩，其淨白軟管外包裝，具有別致的霧光管身，單手就可輕鬆開蓋使用的設計包裝。

L’OCCITANE 馬鞭草乾洗手

L’OCCITANE於疫情期間生產捐贈用的馬鞭草乾洗手，現在台灣也買得到了！並蘊含具有淨化效果的馬鞭草精萃，植物來源成分溫和保濕，使用後手部絲毫不乾燥。

THREE 植萃防護乾洗手

以有機發酵酒精為基底，天然由來成分99%，取得COSMOS有機認證的有機植萃防護乾洗手。使用的檸檬果實萃取精華搭配維持肌膚澄淨的複方精油，完全不黏膩且舒爽的使用感受，預防肌膚乾燥，迎向充滿潤澤的肌膚質感。

L:A BRUKET 保濕乾洗手凝膠

L:a Bruket保濕乾洗手凝膠，隨時隨地皆能有效清潔雙手。不黏手的液態凝膠質地，添加甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成分，給肌膚充足的水潤柔滑感受，讓雙手不會因為酒精而缺水乾燥。

寵愛之名 茶樹精油乾洗手凝膠

這款乾洗手凝膠添加茶樹精油，茶樹的氣味清爽，防護、潔淨的效果極佳，每一瓶成分都經過嚴格把關檢驗，淨化效果好卻不傷手部肌膚，可天天使用。

Sunday Lab 乾洗手凝露

創造出全台第一瓶愛地球的全素植萃、保濕潔淨乾洗手產品，且可達到Earth Friendly環境友善之目的，Sunday Lab 乾洗手產品是以全素植萃成分為主，讓乾洗手達到保養又潔淨的效果。

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