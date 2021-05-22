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被譽「世界最美雙胞胎」神基因狂吸187萬粉　網：加媽媽是三胞胎！

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編輯／JJ

幾年前美國加州橘郡有一對雙胞胎姐妹花Ava Marie和Leah Rose，被譽為「世界最美雙胞胎」，因天使般的容貌從小就備受關注，大約在6、7歲的時候開始了兩人的模特兒之路，人氣之高至今已累積187萬粉絲追蹤，而現在約11歲的Ava Marie和Leah Rose更是長得婷婷玉立，和媽媽同框合照讓網友們立刻明白神基因的來歷：「加上媽媽根本就是三胞胎！」

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

▲Ava Marie和Leah Rose被網友們譽為「世界最美雙胞胎」。（圖／翻攝自IG@celementstwins，以下同

Ava Marie和Leah Rose從很小的時候就已經很有人氣，大約在6、7歲時因媽媽上傳女們的照片，被廠商相中尋求合作，而開啟了兩人的模特兒生涯，是媽媽有意的規劃、也是雙胞胎女孩喜歡做的事，隨著越來越多的曝光機會，Ava Marie和Leah Rose的IG帳號@celementstwins粉絲一路暴漲，至今已累積超過187萬粉絲，相當驚人。

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

而這對雙胞胎Ava Marie和Leah Rose現在約已11歲左右，維持著小時候的樣貌持續長大當中，絲毫沒有走鐘，綠褐色的清澈雙眸、鵝蛋臉和尖尖的下巴，笑起來時臉頰還有些Baby fat，不過女孩們已明顯抽高不少，身材相當修長，彷彿天生就是當模特兒的料，粉絲們每每都被她們更新的照片給驚艷：「她們是天使」、「最漂亮的姐妹」、「真的越來越美了。」

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

除了負責演繹合作品牌的各種形象美照之外，IG上也經常分享雙胞胎Ava Marie和Leah Rose與媽媽的同框合照，看得出來她們的感情相當要好，也能立刻看出，原來這對美麗的雙胞胎正是遺傳自媽媽的神基因，媽媽不只擁有精緻五官，身材也非常的好，常讓網友們驚呼：「根本是姐妹」、「加上媽媽根本就是三胞胎！」

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

▲最美雙胞胎 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

雙胞胎, 最美雙胞胎, 神基因

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