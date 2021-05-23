韓國皮膚科醫師教細緻毛孔5秘訣！　「這一類」護膚品不能用

▲女生都想擁有毛孔細緻的水煮蛋肌。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

許多台灣女生都有毛孔粗大的困擾，因而很羨慕韓國女生幾乎零毛孔的細緻好肌膚，不僅化妝不用費時遮毛孔，素顏時狀態也很好。南韓皮膚科醫師李藝恩曾在網上分享了能細緻毛孔的5個保養秘訣，照著做就能改善並預防毛孔問題，從今天開始養成水煮蛋肌。

李醫師先解釋，毛孔是皮脂分泌的通道，而會導致毛孔變大的主要原因有3個，第一，油脂分泌旺盛；第二，油脂或老廢角質堆積，造成毛孔堵塞，進而引起痘痘或粉刺問題；第三，形成毛孔壁的彈力纖維變少，皮膚彈性下降。她更進一步分享，想要細緻毛孔、預防毛孔問題，平時要做好以下5件事。

▲做好清潔幫助避免毛孔堵塞。（圖／翻攝IG@goodal_official）

1.早晚用泡沫洗面乳洗臉



油脂或老廢角質堆積會造成毛孔堵塞，不僅會引發粉刺痘痘問題，也會撐大毛孔，所以做好清潔可說是對抗毛孔問題的第一步。她更建議用32度左右的溫水洗臉，洗臉用過熱的水溫會擴張微血管，進而導致毛孔變大。

2.定期去角質



適度去角質可幫助保持毛孔暢通乾淨，可使用含有水楊酸的產品，幫助去除堵塞毛孔的角質或油分。另外，盡量避免使用撕除式面膜或有刺激性的洗面乳，過度清潔反而會使肌膚屏障受傷。

▲盡量使用不含高分子油分的保養品。（圖／翻攝IG＠aoihamada）

3.避開會讓毛孔堵塞的產品



添加了高分子油分的保養品，比較容易堵塞毛孔，使得毛孔變大，尤其油性肌或容易冒粉刺的人，建議可以使用標示無油（oil-free）、不致粉刺（non-comedogenic）的護膚品。

4.使用含有視黃醇的保養品



視黃醇是已獲證實能有效抗老化的成分，可預防光老化、促進膠原蛋白和彈性蛋白的合成，改善細紋、膚色不均和肌膚紋理化等肌膚問題，還可預防角質堆積、改善皮脂分泌。

但視黃醇對皮膚有一定的刺激性，最好從低濃度的開始使用，建立起皮膚耐受度，再視情況慢慢調高。

5.防曬不能少



紫外線是肌膚老化的最大元兇，也會破壞膠原蛋白和彈性蛋白，進而使得毛孔鬆弛、變大，所以一年四季都要塗防曬，保護肌膚，同時也要保持睡眠充足，減少糖分攝入。

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