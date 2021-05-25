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必買護手霜TOP10：口碑NO.1茱莉蔻、熱賣冠軍歐舒丹

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

現在疫情爆發，很多人都會時常用酒精消毒雙手，或是使用洗手乳清潔雙手，因為雙手觸及到的範圍很廣，因此一定要加強清潔，才能讓雙手乾淨無虞，但長時間的清潔下來，手也變得乾燥不適，《ET FASHION》就整理10款厲害的護手霜，可以幫助雙手舒緩乾燥、潤澤保濕。

1.茱莉蔻 玫瑰護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

茱莉蔻的護手霜是每次只要有人問推薦的護手霜，一定都有死忠粉絲留言回覆的單品，因為它夠滋潤，而且一點都不會黏膩，重點是洗完手之後不會乾燥，所以大受歡迎。

2.Aesop 賦活芳香護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

Aesop天然療癒的味道深受很多粉絲的喜愛，其中賦活芳香護手霜散發出來的香味更是迷人，乳霜的質地同時舒緩疲憊的雙手，打造出柔嫩絲滑的手部肌膚。

3.AROMATHERAPY ASSOCIATES 歡沁玫瑰護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

提到療癒，那絕對不能忘記AROMATHERAPY ASSOCIATES，由知名精油品牌研發的歡沁玫瑰護手霜，不但滋潤度滿滿，更是散發出充滿女人味的玫瑰香氣，讓人戀愛般的味道，絕對是玫瑰控必備。

4.歐舒丹 乳油木護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

乳油木果油是一種相當滋潤的油類，不僅用在護膚產品擁有很好的效果，當作護手霜的修護也有良好的表現，其中歐舒丹的乳油木護手霜就是品牌一直熱銷NO.1的單品，全球暢銷明星商品，平均每2秒銷售一條的乳油木護手霜，沒用過一定要試試。

5.SABON 玫瑰茶語護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

以色列品牌SABON旗下的玫瑰茶語系列擁有香甜的香氛味道，讓用過的人都大讚它的香氛持久力，除了磨砂膏，旗下的護手霜也是很多人都會順手帶的產品，因為潤澤度高又香，當然擄獲女孩芳心。

6.嬌蘭 嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

蜂蜜濃縮精華製成，即使是最乾裂的手，也能讓它們沐浴在極致修護成分的滋潤中，均勻塗抹之後，皮膚便可充分迅速吸收其細緻的成分，不黏膩、不起屑，更不會在雙手留下油膩感。

7.OPI 古布阿蘇手部密集修護霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

富含古布阿蘇、白茶萃取、酪梨油複合精華、胜肽、水解角蛋白等修護抗老成分，幫助即刻補水保濕、高度滋潤、深層修護身體、雙手肌膚、指緣並強健指甲。同時強化肌膚防禦力，杜絕粗糙乾燥肌，維持柔嫩細緻、彈性與健康，肌膚隨時閃耀明亮光采！

8.Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

澳洲墨爾本的高科技植萃品牌Grown Alchemist，全新推出茶樹防禦護手霜，添加巴西蠟樹、茶樹等植萃配方，為時常清潔和消毒而容易感到剌激的雙手，提供全方位細緻呵護與修復，同時提升手部防禦力。

9.Provence BIO 香草滋養護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

Provence BIO香草滋養護手霜年年位居唯有機代理品牌中熱銷排行前三名，堪稱家事手的超級救星！具有歐盟有機雙認證及高達98.7%的天然成分，並添加有機乳木果脂及有機橄欖果油保護手部肌膚，加強滋潤保濕度，質地輕盈，滋潤不黏膩。

10.BYREDO 返樸歸真護手霜

▲護手霜。（圖／品牌提供）

返樸歸真護手霜為本質純透的白色演譯，是創辦人Ben Gorham對白色的想像與解構，令人想起剛洗滌乾淨的純棉布料味道，簡單純粹而又獨樹一格。

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護手霜, 歐舒丹, 茱莉蔻, Aesop, AROMATHERAPY ASSOCIATES, sabon, opi, 嬌蘭, Grown Alchemist, Provence BIO, BYREDO

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