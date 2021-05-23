價格極具競爭力的潛水錶出列　Hamilton帥錶配抗磁機芯加分

▲Hamilton Khaki Navy卡其海軍SCUBA系列腕錶，黑面鍊帶款32,400元。（圖／Hamilton提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近幾年深受錶迷喜愛，鎖定在中價位帶有不少價格即具競爭力的選擇，漢米爾頓（Hamilton）即發表靈感源自經典潛水錶的Khaki Navy卡其海軍系列Scuba腕錶，配備陶瓷錶圈與簡潔面盤，清晰易變也展現陽剛美學，品牌同時強調其內在，搭載配備鈦合金游絲（NivachronTM）的H-10自動上鍊機芯，能有效抵抗磁場和溫度變化，達到穩定精準目標，防水達300米。





▲KHAKI NAVY卡其海軍系列SCUBA自動上鍊腕錶，藍面鍊帶款32,400元。



Hamilton Khaki Navy卡其海軍系列Scuba腕錶擁有43毫米的加大錶殼，配備抗磨損與耐腐蝕的陶瓷錶圈，從事戶外活動不怕損傷，品牌共推出黑或藍色面盤與錶圈的鍊帶錶，以及黑色面盤搭配橡膠錶帶等3種款式。

▲南韓男星金秀賢佩戴MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕錶，28,800 元。（圖／MIDO提供，以下同）



同屬Swatch集團的MIDO（美度表）也強打潛水錶，發表重現1960年代潛水錶風貌的Ocean Star海洋之星復刻腕錶，具卡其綠面盤與旋轉錶圈，特殊卡其綠織物錶帶也擁有相同色調呼應，背蓋為霧面浮雕處理的海洋之星系列專屬標誌-海星圖紋做裝飾，其實不僅戶外運動容易搭配，如代言人南韓男星金秀賢的斯文造型也有型。

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