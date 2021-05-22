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diptyque也推花香款！「質感乾洗手」盤點，讓清潔成為享受

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▲▼乾洗手盤點。（圖／品牌提供）

▲質感乾洗手讓清潔不只是例行公事。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

洗手是日常清潔的一環，隨著疫情緊繃，更應該用高標準重視，《ET FASHION》精選含植萃保濕成分、天然植物精油的乾洗手，將日常的清潔儀式轉化為兼具潔淨、療癒的完美體驗。

▲▼乾洗手盤點。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 防護噴霧乾洗手，50ml，430元。

全天然配方並添加70％的有機穀物酒精，調和淨化功能的綠花白千層精油、檸檬草精油與金縷梅純露，能讓雙手感到清新及潔淨，不會有黏膩感，也是桌面清潔、外出旅遊的必需品。

▲▼乾洗手盤點。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 保濕乾洗手凝膠，55ml，450元。

採用70％有機酒精，不黏手的液態凝膠質地，添加甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成分，給肌膚充足的水潤柔滑感受，讓雙手不會因酒精而缺水乾燥。調和茴香、薰衣草、黑胡椒精油，打造令人著迷的北歐自然氣息。

▲▼乾洗手盤點。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist水感防護乾洗手凝露，50ml，430元。

含玻尿酸和天然抗氧化劑的高保濕乾洗手凝露，運用70％蔗糖發酵酒精達到抗菌功效，補充水份並延緩肌膚老化。內含冷榨甜橙油恢復肌膚平衡，甜杏仁油提升脂質含量並保持水潤，金盞花保持鎮靜、舒緩。

▲▼乾洗手盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE 植萃防護乾洗手，250ml，1,600元。

以有機發酵酒精為基底，天然由來成分99%，酒精成分選用有機發酵酒精，蒸餾自有機培育的甘蔗，使用來自日本國內萃取的有機檸檬果實精華，有著舒服的柑橘草本香調，手部敏感者也適用。

▲▼乾洗手盤點。（圖／品牌提供）

▲diptyque 乾洗手，45ml，1,060元。

內含地中海的白皂樹萃取，可有效地淨化和清潔雙手；混合富含脂肪酸的甜杏仁精油配方，令手部肌膚保持滋潤柔嫩。此款乾洗手設計便於攜帶，幫助維持雙手的乾淨清爽，輕盈的茉莉花香，使肌膚更顯柔嫩芬芳，更襯托香桃和粉紅胡椒的清脆馥郁果香。

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關鍵字：

乾洗手, 盤點, 防疫

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