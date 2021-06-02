孔曉振透膚絲襪大膽露腿根拼了　小12歲金高銀頂「9:1」短髮當氣質少女

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女星孔曉振為韓版《BAZAAR》雜誌拍照，時而以優雅的白色針織出鏡、時而大膽穿上透膚絲襪露腿根，成功吸引目光 ，金高銀則以「9:1」分線的俏麗短髮，亮相同一期雜誌，她罕見穿上低領上衣，展露性感姿態，兩名相差12歲的女神，令網友們不免比較誰才是本期最美。

孔曉振近日登上韓版《BAZAAR》雜誌封面，KHAITE的白色針織上衣造型，綴上Piaget（伯爵）珠寶，襯得她無比優雅，完美演繹代言人身份，大片在天氣晴朗的戶外碼頭取景，只見遊艇上，孔曉振換上黑色西裝，黑色絲襪更顯長腿纖瘦，若隱若現的透膚材質，更是讓人不知要將視線擺在哪，搭配紅色Piaget系列珠寶，彰顯整體對比，豐富造型時髦、高級感。

同一期雜誌中，金高銀為CHANEL（香奈兒）最新N°5高級珠寶系列拍攝大片，她俏麗的將短髮分出「9:1」，乾淨的妝容烘托她的精緻臉龐，金高銀穿上CHANEL寬領、V字的低胸設計上衣，巧妙讓珠寶成為造型點睛之筆。

換套穿搭，金高銀展露笑容，在時尚擺拍中增添少女氣息，黑色的CHANEL細肩帶洋裝剛好彰顯她的白皙肌膚，整體遊走在甜美與氣質之間，只見她疊搭象徵CHANEL幸運數字「5」的N°5項鍊，令人目光忍不住聚集，陷入她的多樣魅力。

雜誌罕見一次在同一期收集韓國兩大女神，雖然封面人物是由孔曉振擔當，後起之秀金高銀也不遑多讓，令粉絲們擁有超值感受「一次入手兩女神畫報」、「相差12歲同樣氣場爆棚」。

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