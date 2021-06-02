fb ig video ETtoday search mobile

孔曉振透膚絲襪大膽露腿根拼了　小12歲金高銀頂「9:1」短髮當氣質少女

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女星孔曉振為韓版《BAZAAR》雜誌拍照，時而以優雅的白色針織出鏡、時而大膽穿上透膚絲襪露腿根，成功吸引目光 ，金高銀則以「9:1」分線的俏麗短髮，亮相同一期雜誌，她罕見穿上低領上衣，展露性感姿態，兩名相差12歲的女神，令網友們不免比較誰才是本期最美。

孔曉振近日登上韓版《BAZAAR》雜誌封面，KHAITE的白色針織上衣造型，綴上Piaget（伯爵）珠寶，襯得她無比優雅，完美演繹代言人身份，大片在天氣晴朗的戶外碼頭取景，只見遊艇上，孔曉振換上黑色西裝，黑色絲襪更顯長腿纖瘦，若隱若現的透膚材質，更是讓人不知要將視線擺在哪，搭配紅色Piaget系列珠寶，彰顯整體對比，豐富造型時髦、高級感。

同一期雜誌中，金高銀為CHANEL（香奈兒）最新N°5高級珠寶系列拍攝大片，她俏麗的將短髮分出「9:1」，乾淨的妝容烘托她的精緻臉龐，金高銀穿上CHANEL寬領、V字的低胸設計上衣，巧妙讓珠寶成為造型點睛之筆。

換套穿搭，金高銀展露笑容，在時尚擺拍中增添少女氣息，黑色的CHANEL細肩帶洋裝剛好彰顯她的白皙肌膚，整體遊走在甜美與氣質之間，只見她疊搭象徵CHANEL幸運數字「5」的N°5項鍊，令人目光忍不住聚集，陷入她的多樣魅力。

雜誌罕見一次在同一期收集韓國兩大女神，雖然封面人物是由孔曉振擔當，後起之秀金高銀也不遑多讓，令粉絲們擁有超值感受「一次入手兩女神畫報」、「相差12歲同樣氣場爆棚」。

►Lisa穿過季ZARA曬螞蟻腰、在4萬元CELINE安全帽塗鴉，網：是我會手抖

►澀琪帶貨美妝卻歪樓炫「川字腹肌」＋腿根　粉絲：我該看哪裡
 

關鍵字：

孔曉振, 金高銀, 韓女星, 畫報

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了

6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了

46歲周迅穿CHANEL仙氣爆棚！「流蘇裙」包覆纖細體態曝光 歐陽娜娜災難造型曝光！頂「煙燻妝」美胸全露　網看傻：這哪位 女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高 水族館約會先看「哪個動物」？日網超夯心理測驗看你對愛情的渴望 絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　 子瑜露肚裝纖腰美腿齊發　SANA愛馬仕絲巾裹胸拼了 楊冪「超狂液態裙」辣翻！　高開衩曬白皙美腿網暴動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面