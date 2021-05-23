賴在甜甜圈椅耍廢太舒服　居家防疫也有好心情

▲瑞典設計品牌聯手荷蘭設計師 Sabine Marcelis 推出甜甜圈造型的Boa Pouf椅子。（圖／翻攝Hem IG）



編輯／Iliad

近日因居家防疫，待在家裡的時間變多，舒服又好看的家飾，讓宅在家裡也能有好心情，瑞典設計品牌Hem與荷蘭設計師Sabine Marcelis合作打造的Boa Pouf椅，就讓人大呼「好想來一張」！因為造型根本是甜甜圈的放大版，想像賴在上面吃著甜甜圈，畫面多美好。

▲Boa Pouf甜甜圈椅共有3種顏色。





▲在甜甜圈椅上吃甜甜圈肯定是一大享受。



設計師Sabine Marcelis自招對甜甜圈很著迷，於是決定將O型延伸成充滿童趣且坐起來舒適的椅子，很幸運有Hem技術相助，以無縫羊毛織物包覆了海綿橡膠填充與木頭核心，實現了表面平滑無縫的甜甜圈椅，外型與實用兼具，可愛設計頗有心靈療癒的效果。

▲在家長的看護之下，幼兒站在甜甜圈椅中的圈圈。



剛入住新家的名媛設計師李晶晶，也在防疫期間分享她居家的舒服角落，是她一眼就中意而買的義大利品牌Cassina沙發，泡一杯茶、一本好書就能窩上半天，她說：「最近會spend很多time在這裡。」

▲李晶晶居家防疫，最愛在義大利Cassina沙發上讀書。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

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