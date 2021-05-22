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演活黛妃女星激凸又露蜜桃臀　艾瑪柯林大膽穿透視裝坐馬桶

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▲▼ 艾瑪柯林 。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）

▲艾瑪柯林穿上無緣登上紅毯的黑色透視裝，蜜桃臀若隱若現。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

以夯劇《王冠》飾演年輕版黛安娜王妃奪得金球獎視后的英國女星艾瑪柯林（Emma Corrin），劇中宛如黛妃的羞澀神情、端莊穿搭令人印象深刻，不過戲外她可真是勇於挑戰前衛服裝的新生代時尚偶像，最新曝光是她參加朋友生日會，穿上英國品牌KNWLS黑色透視裝，大膽激凸與露蜜桃臀，性感指數爆表。

▲▼ 艾瑪柯林 。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）

▲艾瑪柯林坐在馬桶上拍照。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）

25歲的艾瑪柯林在今年線上舉辦的國際頒獎典禮，已多次讓人驚艷，包括於金球獎穿上MIU MIU大翻領禮服、在廣播影評人協會獎她穿高級訂製服品牌Schiaparelli 2021春夏高級訂製服大開中門。這回她所穿的火辣黑色透明華服，則是本要穿上紅毯的設計，但因疫情作罷，變成她的派對裝。

▲▼ 艾瑪柯林 。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）

▲樓梯間也是艾瑪柯林的時尚大片場景。
 

私下走個性路線的艾瑪柯林，從拍照就洩露她的風格，在樓梯間、甚至坐在馬桶上，都是她拍照的場景，和一般女星相比，她完全放棄偶像包袱做自己，也讓她不會受限於讓她大紅的黛妃角色，戲路更寬廣。

▲▼ 艾瑪柯林 。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）

▲艾瑪柯林在《王冠》飾演年輕時的黛妃維妙維肖。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）

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關鍵字：

艾瑪柯琳, Emma Corrin, 黛妃

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