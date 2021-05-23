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防疫必備！3款「精油噴霧」推薦，類香水層次讓人超驚豔

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▲▼防疫必備！3款「香氛防護噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲THREE共推出3款精油噴物，給消費者更多選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫待在家的時間變長，大家對於居家空間的潔淨度與舒適度益加關注，然而空間當中的氣味雖然看不見，卻對於生活質感具有關鍵性影響，對於防護更是多一層保障。

像是來自澳洲的Bondi Wash和日本的THREE皆推出香氛噴霧，全系列商品以天然成分打造，不僅具強效潔淨功能，更如同香水一般呈現前調、中調和基調的美好香氣，無添加任何容易造成皮膚過敏或增加地球環境負擔的化學物質，孕婦、兒童、寵物也可以安心使用，

▲▼防疫必備！3款「香氛防護噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲Bondi Wash塔斯曼尼亞胡椒＆薰衣草植萃防護噴霧，50ml，450元

貼心推出4款容量，可依個人需求選擇，這款萬用噴霧可以淨化空氣、清潔物體表面。採用天然植萃成分，敏弱肌、孕婦及 2 歲以上孩童皆可安心適用，內含蘆薈與維他命E成分，也能當作乾洗手使用。

▲▼防疫必備！3款「香氛防護噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲THREE精油香氛噴霧（喚醒潛能），74ml，1,300元。

天然由來成分100%，以淨化的概念為主軸，添加百里香精油、澳洲尤加利精油、茶樹精油，前調迎來舒暢清新，中調則略帶甜味，上質綠色草本香調勾勒出透明澄淨的開朗印象，空氣彷如被淨化般暢快，打造開懷的舒適空間。

▲▼防疫必備！3款「香氛防護噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

▲約翰森林 JOHNRAY 全面防護香氛噴霧，100ml，1,280元。

採用專業芳療師獨家調製的防疫配方，集結澳洲茶樹、百里香、澳洲尤加利、檸檬及薰衣草，一次提供 5 大植物天然防禦力，噴霧溫和不刺激，可噴灑於居家空間，達到空氣淨化，驅散負面情緒，小巧方便攜帶，也可擦拭生活中頻繁使用接觸的物品，做足全方位的日常防護。

▲▼防疫必備！3款「香氛防護噴霧」推薦 。（圖／品牌提供）

防護噴霧可以怎麼用？

出門在外可以使用於清潔物體表面，包含衣物、餐具、玩具、手機、馬桶座墊，以及電梯按鈕、捷運公車的扶手拉環等環境表面。進入家門之前，可以將防護噴霧均勻地噴灑於衣物上與隨身物品的表面，潔淨髒污並去除異味。

關鍵字：

防疫, 防護, 香氛, 噴霧

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