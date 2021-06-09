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開箱孫芸芸腳上的「毛毛拖」！Ｑ到直接穿出門　Tiffany用「室內鞋」炫腿

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▲開箱孫芸芸腳上的BALENCIAGA毛毛拖鞋、高跟鞋系列。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

簡單舒適的居家配件，隨著宅家防疫，已然成為時尚圈中的一股風潮，擁有百萬粉絲追蹤的名媛孫芸芸，不僅在IG曬出DIOR Chez Moi家居系列的「睡衣」穿搭，又Po出療癒的BALENCIAGA毛毛拖鞋，真不愧是女孩們的時尚ICON。

即便是居家防疫，OOTD不能馬虎，包括PRADA、CELINE....等各大精品也紛紛推出了Q到不行的居家「毛毛拖鞋」，絕美模樣就算直接穿出門照樣時髦吸睛，《ETFASHION》一口氣整理盤點，也趁機帶來BALENCIAGA的毛毛高跟鞋開箱，近賞「芸芸同款」細節放火燒各位。

BALENCIAGA

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲BALENCIAGA 毛毛拖鞋、高跟鞋系列。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

毛絨絨的觸感簡直太療癒了，中央綴上BALENCIAGA經典的彩帶標誌，放眼望過去，就是一款舒適的居家拖鞋，作為最會製造話題噱頭的品牌，BALENCIAGA再度帶來驚艷單品，將看似家居服飾的毛毛拖融入高跟鞋設計，意外模糊了居家與戶外的界線，帶來衝突美感。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲孫芸芸曬出BALENCIAGA黑色毛毛拖鞋。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

這款毛毛拖鞋與高跟鞋BALENCIAGA分別推出紅色、與黑色款式，增添時尚迷們的收藏選擇，像孫芸芸就是選穿了黑色的毛毛拖鞋，塗上紅色指甲油，讓長腿更白皙。

PRADA

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲PRADA毛巾布拖鞋，NT$ 27,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA新推出的毛毛拖鞋，溫暖的毛巾布材質舒適貼腳，鞋面上的刺繡印花標誌則彰顯了品牌的精湛工藝，橡膠製成的鞋底帶有厚度，除了能防滑外、還能偷偷增高，順勢拉長女孩們穿平底鞋的比例，若是擔心白色容易髒，PRADA也有推出黑色款式可供選擇。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲Tiffany穿搭白色PRADA毛毛拖鞋展現清爽的夏日Style。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)

前少女時代成員Tiffany也搶先以渲染中空上衣與緞面短褲，穿搭白色款式的PRADA毛毛拖鞋到戶外擺拍，tone on tone的全白色系展現了清爽的夏日Style。

CELINE

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲米咖、與淡粉配色的CELINE毛毛拖鞋。（圖 / 翻攝品牌官網）

100％的羊毛柔順手感極佳，米咖、與淡粉配色讓毛毛拖鞋在視覺上看起來更加療癒、優雅，有點冷調的淺色系也能讓肌膚更顯白皙。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖鞋中央綴以皮革打造的CELINE TRIOMPHE凱旋門標誌。（圖 / 翻攝品牌官網）

以皮革打造CELINE標誌性的TRIOMPHE凱旋門Logo，並點綴在毛毛拖鞋中央，展現品牌一如往常的低奢質感，兩段式鞋面的設計感不容忽視，令CELINE凱旋門毛毛拖鞋一上腳就迷人得毫不費力。

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關鍵字：

Tiffany, 孫芸芸, BALENCIAGA, PRADA, CELINE, 開箱

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