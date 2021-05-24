有助預防荷爾蒙失調的7種食物！鮭魚還能減少粉刺、腰間肥肉

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

人體內有許多種激素幫助控制與調節各種生理機能，維持體內環境的穩定，而當某些激素也就是荷爾蒙分泌過量或太少，就會使荷爾蒙失去平衡，進而引發焦慮、失眠、經期不順、體重異常減輕或增加，甚至狂冒粉刺痘痘等情況。

想預防內分泌失調，除了要養成健康穩定的生活作息、規律運動、保持心情愉快，飲食均衡也很重要，尤其是以下7種類型食物平時可以多攝取，有助於維持內分泌穩定。

＃優質的油脂



荷爾蒙分泌的源頭是膽固醇，油脂攝取失衡會影響荷爾蒙分泌平衡，建議攝取好的油脂，像是橄欖油、苦茶油等植物油，或像是堅果、鮭魚、酪梨等含有優質油脂的其他食物。

＃鮭魚



鮭魚富含Omega-3脂肪酸，除了有助於心血管疾病預防，還能抗發炎、平衡免疫力，穩定體內荷爾蒙，對抗焦慮及憂鬱也有幫助，就連減少粉刺痘痘、腹部脂肪囤積都有幫助。

＃亞麻籽



亞麻籽含有豐富纖維及木脂素，可幫助穩定血糖水平，也富含Omega-3脂肪酸，能改善荷爾蒙，還可幫助減少身體對糖類食物渴望，有助於減肥。

＃杏仁



杏仁有助於調節血糖水平及激素水平，且含有豐富麩醯胺酸，可幫助放鬆心情、安定大腦神經，能抗焦慮、幫助提升睡眠品質。

＃十字花科蔬菜



像是綠花椰、高麗菜、包心菜等十字花科蔬菜能幫助體內雌激素，維持荷爾蒙平衡，尤其綠花椰所含的硫化物「Indole-3-Carbinol」更可促進體內合成分解雌激素的酵素。

＃黃豆類製品



黃豆含有豐富的大豆異黃酮及維生素E，能幫助平衡荷爾蒙，適量攝取大豆及像是豆漿、豆腐、豆乾等黃豆類製品，都對穩定荷爾蒙有幫助。

＃酪梨



酪梨含有天然植物固酮，能維持雌激素的平衡，有助於調節內分泌、促進荷爾蒙分泌，並保護女性子宮健康。

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