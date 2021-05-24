fb ig video ETtoday search mobile

有助預防荷爾蒙失調的7種食物！鮭魚還能減少粉刺、腰間肥肉

>

▲▼有助預防荷爾蒙失調的7種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

人體內有許多種激素幫助控制與調節各種生理機能，維持體內環境的穩定，而當某些激素也就是荷爾蒙分泌過量或太少，就會使荷爾蒙失去平衡，進而引發焦慮、失眠、經期不順、體重異常減輕或增加，甚至狂冒粉刺痘痘等情況。

想預防內分泌失調，除了要養成健康穩定的生活作息、規律運動、保持心情愉快，飲食均衡也很重要，尤其是以下7種類型食物平時可以多攝取，有助於維持內分泌穩定。

＃優質的油脂

荷爾蒙分泌的源頭是膽固醇，油脂攝取失衡會影響荷爾蒙分泌平衡，建議攝取好的油脂，像是橄欖油、苦茶油等植物油，或像是堅果、鮭魚、酪梨等含有優質油脂的其他食物。

▲▼有助預防荷爾蒙失調的7種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃鮭魚

鮭魚富含Omega-3脂肪酸，除了有助於心血管疾病預防，還能抗發炎、平衡免疫力，穩定體內荷爾蒙，對抗焦慮及憂鬱也有幫助，就連減少粉刺痘痘、腹部脂肪囤積都有幫助。

＃亞麻籽

亞麻籽含有豐富纖維及木脂素，可幫助穩定血糖水平，也富含Omega-3脂肪酸，能改善荷爾蒙，還可幫助減少身體對糖類食物渴望，有助於減肥。

▲▼有助預防荷爾蒙失調的7種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃杏仁

杏仁有助於調節血糖水平及激素水平，且含有豐富麩醯胺酸，可幫助放鬆心情、安定大腦神經，能抗焦慮、幫助提升睡眠品質。

▲▼有助預防荷爾蒙失調的7種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃十字花科蔬菜

像是綠花椰、高麗菜、包心菜等十字花科蔬菜能幫助體內雌激素，維持荷爾蒙平衡，尤其綠花椰所含的硫化物「Indole-3-Carbinol」更可促進體內合成分解雌激素的酵素。

＃黃豆類製品

黃豆含有豐富的大豆異黃酮及維生素E，能幫助平衡荷爾蒙，適量攝取大豆及像是豆漿、豆腐、豆乾等黃豆類製品，都對穩定荷爾蒙有幫助。

▲▼有助預防荷爾蒙失調的7種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃酪梨

酪梨含有天然植物固酮，能維持雌激素的平衡，有助於調節內分泌、促進荷爾蒙分泌，並保護女性子宮健康。

►不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記

►不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質

►營養師曝「8種防疫食物」清單：幫助提升免疫力，多吃也不怕胖

關鍵字：

生活, 荷爾蒙.內分泌, 失調, 平衡, 穩定, 飲食, 食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便

有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便

必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型

必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型

8款益智遊戲殺時間！西洋棋訓練邏輯　樂高無限手套能「彈指」 5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略 吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人 奧斯塔羅12星座一周運勢0524-0530　金牛工作變動大、天秤情緒加劇 胸部保養竟有「黃金時間」！日常「豐胸5招」，跟著做超簡單 「星巴克熊熊露營燈」發出療癒光芒！罩子拆下竟是雙層玻璃杯 韓國皮膚科醫師教細緻毛孔5秘訣！　「這一類」護膚品不能用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面