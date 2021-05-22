fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／史上籌資最成功的鋼筆　來自最簡單的設計

>

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

▲Stilform鋼筆沒有花俏的功能跟外觀，只是解決使用上的痛點。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個所有事物都以電子為主的時代，成功募資超過千萬台幣的Stilform鋼筆無疑是一個亮點，它沒有任何新奇的科技功能，像是搭載紫外線殺菌那種的，它就是一款改造使用痛點、更好使用的鋼筆，不斷吸引了仍舊眷戀書寫的人們目光。

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

市面上許多昂貴的鋼筆配件，是用來彰顯個人的財富成功的，當stilform在集資平台上架，就吸引了近4000名的消費者付出近台幣1400萬的支援，成為目前集資最成功的鋼筆產品，它的特色來自「磁力」與「材質」的應用，讓喜愛書寫的人們不自覺的期待它的誕生。

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

Stilform最特別的就是磁力的使用，它的筆帽採用巧妙的磁鐵設計，想要使用時只要輕輕轉開，在特定角度便會因同性相斥的磁力特質，蓋子就能輕鬆脫落，而闔上也是相同作法，在一個特定角度就能以異性相吸的原理闔上筆蓋。內部最重要的鋼筆尖端，則採用德國Peter Bock筆尖進行組裝。

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

產品外觀是極為簡潔的，幾乎看不到其他鋼筆產品的細節，而所有的設計都巧妙的融入其中，不是正圓而帶有一點平面的外觀，可以防止筆身滾動，這意味著你可以免除狼狽的在桌子上追著「筆跡」跑，其材質使用鈦金屬跟鋁，並在外觀包覆一層鑽石塗層，可以更耐刮痕與保持其光潔外觀的呈現。

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

透過鈦金屬的使用，除了有輕盈易攜帶、耐刮耐使用的特色之外，也能提供7種筆身顏色，讓使用者可以簡單搭配各種場合，目前Stilform集資售價為65歐元起，折合台幣約2,217元。

▲Stilform鋼筆。（圖／翻攝kickstarter）

關鍵字：

LIFE, 經典, 文具, 鋼筆

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

2021精品手機殼入坑區！CHANEL粉紅菱格紋美爆、DIOR還能裝AirPods

2021精品手機殼入坑區！CHANEL粉紅菱格紋美爆、DIOR還能裝AirPods

史上最巨「布袋爆米花」！肌肉猛男扛著太養眼　網喊：看起來都好好吃

史上最巨「布袋爆米花」！肌肉猛男扛著太養眼　網喊：看起來都好好吃

少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦

少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦

演活黛妃女星激凸又露蜜桃臀　艾瑪柯林大膽穿透視裝坐馬桶 大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果 不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5 營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣　醬料包少放、湯千萬別喝完 37歲孫淡妃人生首個「內衣大片」！飽滿胸型、腹肌身材和10年前一樣 塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係 「3生肖」5月下旬財運一飛衝天　投資看漲、旺到不行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面