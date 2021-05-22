LIFE・經典／史上籌資最成功的鋼筆　來自最簡單的設計

▲Stilform鋼筆沒有花俏的功能跟外觀，只是解決使用上的痛點。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個所有事物都以電子為主的時代，成功募資超過千萬台幣的Stilform鋼筆無疑是一個亮點，它沒有任何新奇的科技功能，像是搭載紫外線殺菌那種的，它就是一款改造使用痛點、更好使用的鋼筆，不斷吸引了仍舊眷戀書寫的人們目光。

市面上許多昂貴的鋼筆配件，是用來彰顯個人的財富成功的，當stilform在集資平台上架，就吸引了近4000名的消費者付出近台幣1400萬的支援，成為目前集資最成功的鋼筆產品，它的特色來自「磁力」與「材質」的應用，讓喜愛書寫的人們不自覺的期待它的誕生。

Stilform最特別的就是磁力的使用，它的筆帽採用巧妙的磁鐵設計，想要使用時只要輕輕轉開，在特定角度便會因同性相斥的磁力特質，蓋子就能輕鬆脫落，而闔上也是相同作法，在一個特定角度就能以異性相吸的原理闔上筆蓋。內部最重要的鋼筆尖端，則採用德國Peter Bock筆尖進行組裝。

產品外觀是極為簡潔的，幾乎看不到其他鋼筆產品的細節，而所有的設計都巧妙的融入其中，不是正圓而帶有一點平面的外觀，可以防止筆身滾動，這意味著你可以免除狼狽的在桌子上追著「筆跡」跑，其材質使用鈦金屬跟鋁，並在外觀包覆一層鑽石塗層，可以更耐刮痕與保持其光潔外觀的呈現。

透過鈦金屬的使用，除了有輕盈易攜帶、耐刮耐使用的特色之外，也能提供7種筆身顏色，讓使用者可以簡單搭配各種場合，目前Stilform集資售價為65歐元起，折合台幣約2,217元。