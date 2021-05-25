媽：要不要吃水果？遠距上課比遠距離戀愛更困難的「5件事」網笑翻

編輯／ChiNg 圖／IG@scu_meme授權提供

隨著近日疫情持續升溫，教育部因而宣布自5／19起至5／28全國各級學校停止到校上課，因此無論是國高中生還是大學生通通展開了與老師間的遠距離上課之旅，為此Dcard上瘋傳了網友笑稱讓遠距上課比遠距離戀愛更困難的五件事，簡直是中肯到引人發笑。

＃誘惑太多，專注力低

使用過視訊上課的人一定都知道，聊天室內的頭貼都可以恣意更換背景，讓你人在家還是可以環遊世界，網友更笑稱這根本是「數位染疫」讓電腦代替大家出門趴趴走；另外更有瘋狂粉絲們將背景更換成與偶像們的合照，就好像男神、女神在陪你上課一樣，聽起來挺幸福的。

＃爸媽來得不是時候

平常關麥克風、關鏡頭的時候都風平浪靜，偏偏輪到你開發言的時候媽媽便會打開房門大喊「啊你要不要吃水果？」或是只穿著一條內褲的爸爸從身後走去，不知道是自己比較尷尬還是老師同學們看到比較尷尬……

＃你的學生已下線

有些課若比較不嚴格，老師便只會要求大家上線即可，因此就會有一批「人頭帳號」掛在線上，無論老師怎麼詢問「有同學在嗎？」肯定都沒有人回應，相信很多人都是握著手機躺在床上繼續進入夢鄉。

＃直接變成聊天大會

多人視訊會議最有趣的就是可以看到同學們在鏡頭前的傻愣模樣，況且視訊app百百種網上更傳出有老師罕見使用17直播平台與學生們進行遠距上課，網友們紛紛笑說如果送老師禮物不知道老師會不會幽默回覆「謝謝某某同學的跑車，期末成績加兩分」，直接幫老師的直播主心願圓夢。

＃網路不穩＋設備不周＋不會操作＝老師我先睡了

每當老師點到自己的時候只要把問題推給網路不穩定或是鏡頭壞掉就可以安全過關，但其實遠距上課真正的大魔王是不懂科技的老師們……常常能從鏡頭看到老師們在摸索視訊app功能光看就累，老師那我先睡了。

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