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網揭2021最容易閃婚星座Top 5　獅子想安定、冠軍跌破眼鏡！

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▲▼閃婚星座Top 5。（圖／翻攝自ig）

▲今年不少星座轉性，興起閃婚念頭。（圖／翻攝自IG/aragakiyui_fanspage）

編輯 / Lily

根據研究調查，日本情侶平均交往4年才會結婚，他們認為婚姻大事必須花時間謹慎考慮，但也因為疫情改變了不少人觀念，愛更要及時，想要就去做也讓不少人加入了閃婚行列。日前日本網站公布2021年最有機會閃婚的星座Top 5，看看你們進榜沒？

第5名 獅子座

獅子座很要面子，對外總是充滿自信，即便遇到挫折也是越挫越勇，但在2021年對他來說是低潮的一年，不少事情使他沉浸沮喪不安中，這時若有人在旁邊陪伴或鼓勵，會激起他想安定的心，很快就想採取行動。

第4名 牡羊座

個性積極直接，做任何決定也都很當機立斷，連戀愛也是屬於很容易墜入情網類型。身為好奇寶寶的他們，總是很容易對他人產生興趣和憐愛之心，只要遇到喜歡的人動了情，閃婚完全是意料中的事。

第3名 金牛座

大部分的金牛都是愛情長跑組，但由於今年星象變化，金牛們變得特別想要走入家庭，如果今年有幸運到命定的另一半，兩人就能一拍即合。

第2名 巨蟹座

巨蟹今年桃花特別強，身邊不少機會，加上他們很憑感覺行事，如果對方提出閃婚要求，他也會欣然配合，一切跟著感覺走。

第1名 天秤座

天秤座在今年應該特別有感，因為一些歷練讓自身的外貌和心靈都有很大的進步，使得另一半迫不及待想把兩人關係定下來，天秤只要認定這個人，搞不好當天一興起就跑去登記了。

►女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

關鍵字：

閃婚, 星座, 排行榜

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