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雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

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編輯／ChiNg

身為台灣人，道地的銅板小吃肯定不陌生，無論是每天早餐都必備的大冰奶還是飯後來一碗貢丸湯，甚至是下午嘴饞時想嚐一口珍珠奶茶通通都可以稱作是台灣的國粹，而設計品牌Plain-me便以台灣經典小吃大冰奶以及貢丸湯為主題打造出兩款在地味飄香的台灣人專屬造型水杯。

▲▼台灣設計水杯。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲大冰奶水杯。（圖／翻攝自plain-me.com，下同）

備受學生族以及上班族喜愛的設計品牌Plain-me繼先前推出露營休閒系列小背包後，這次則是衝著吃貨族群來，將創意以幽默感包裝推出完美展現台灣庶民精神的代表性紀念品，不但中規中矩的印上了「大冰奶」和「貢丸湯」的字樣，更在一旁添上注音符號看起來既正經又搞笑，而杯身則有米色與白色兩款簡約色調可以選購，對於早餐以及夜市美食愛好者來說錯過實在是可惜。

▲▼台灣設計水杯。（圖／翻攝自pinkoi.com）

而台灣珍奶的魅力在國際間可是無遠弗屆，幾乎無人有辦法抗拒香濃奶茶配上Q彈珍珠的誘惑，因此台灣設計品牌SMOKO便推出這款「迷你迷你珍珠奶茶小冰箱」不得不說外觀簡直是太吸睛，勝過以往大家看過的迷你冰箱，這次打造的尺寸是迷你迷你款，不管精緻度還是可愛指數肯定都略勝一籌；如此輕巧的設計室內使用或放車上都不佔多餘空間，讓在大熱天可隨時來一瓶沁涼飲料。

▲▼珍奶迷你小冰箱。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲▼珍奶迷你小冰箱。（圖／翻攝自pinkoi.com）

珍奶不只能喝、能用還能穿！如此喜愛珍奶的你不如就把它當作每日穿搭吧，台灣設計品牌COSI SOCKS推出這系列一看到就讓人秒想到台灣的「珍奶＆啤酒無痕中長襪」外觀設計非常精緻可愛，除了常見的經典黑珍珠以外還有許多人喜愛的棕色珍珠打造出一雙雙的「混珠奶茶」實在是太逼真；而腳底下更印有「半糖少冰」、「乎乾啦飲落去」等字樣更顯生動，珍奶粉肯定要馬上入手。

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關鍵字：

珍奶, 台灣, 鄉土味, 台灣文化

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