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胸部保養竟有「黃金時間」！日常「豐胸5招」，跟著做超簡單

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▲▼豐胸5招 。（圖／翻攝自IG）

▲美好胸型也可以後天養成。（圖／翻攝自IG/peachjohn_tw、Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

不少女生都渴望擁有豐胸好身材，除了先天遺傳，後天也可靠衣些簡單的生活習慣，讓胸型變得更勻稱漂亮，一起來看看！

▲▼豐胸5招 。（圖／Unsplash）

#補充大豆製品

根據數據顯示，女生從25歲開始，雌激素分泌會逐漸遞減，這時建議補充大豆製品，因豆製品富含異黃酮，類似女性的荷爾蒙雌激素，適量補充有助於豐胸。

▲▼豐胸5招 。（圖／Unsplash）

#多吃含硼食物

有多吃含硼食物，能增加雌激素分泌，硼是蔬果中所含的一種礦物質，可從蘋果、葡萄乾、杏仁中可攝取，但因硼因為遇熱會流失，建議直接食用最好。

▲▼豐胸5招 。（圖／Unsplash）

#適當攝取乳製品

乳製品內含豐富蛋白質，對豐胸有很有助益，像是從鮮奶、起司、乳酪都可取得，但因熱量不低，小心攝取過量而發胖。

▲▼豐胸5招 。（圖／Unsplash）

#勤做胸部按摩

不少女生靠著按摩胸部穴位讓豐胸有感，建議搭配乳液或是霜來降低摩擦力，建議從脖子至鎖骨，接著鎖骨往腋下方向，最後沿著胸緣線條按摩，持之以恆能讓胸形變得更堅挺漂亮.。

#內衣定期更換

穿錯內衣也會讓胸部變小，內衣穿著一年就可能磨損變形，影響穿戴效果，建議要定期更換，另外更有內衣品牌提出胸部保養黃金時間是晚上10點至凌晨2點，建議女生選擇夜間專用內衣，幫助支撐使胸部保持在正確位置，就不會因為夜間沒有支撐，導致胸部跑位。

關鍵字：

豐胸, 生活習慣, 飲食

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