這塊m＆m巧克力餅乾不一樣！有「貓咪」藏在裡面　你找到了嗎？

編輯／ChiNg

繼先前新加坡詭譎藝術家的嬰兒小籠包之後，這次則是要考驗大家的眼睛到底有多銳利，這位來自加拿大的藝術家以「Pets Photoshopped into Food」為主題在每一張照片裡都藏有各種小動物，不得不說有些作品乍眼看還真的找不到小動物們在哪裡，題材廣泛不管是傻愣的巴哥犬、可愛的小兔子還是傲視群雄的貓貓通通都有。

當mm巧克力變成貓貓巧克力，你捨得吃嗎？

找到了嗎？假裝自己是顆蛋黃的貓咪慵懶的躺在蛋白上。

這道料理要叫雞腿，還是貓腿呢？

雖然巴哥犬臉上的皺紋本來就很多，但也不至於變成鮮奶油吧，網友更笑說「這個杯子蛋糕的熱量不知道高不高？」

太陽餅裡面沒有太陽沒關係，熱狗裡面真的有狗......

除此之外，另一位來自俄羅斯的藝術家Kseniia Zmanovskaia同樣將貓咪結合了食物打造出一個個療癒人心的作品，無論是水果、甜點還是蔬菜通通都能看到貓咪的身影，各種調皮搗蛋、俏皮的模樣應有盡有。

當一隻貓咪想吃魚想到瘋掉時，就會變成一隻魚......

比咖啡拉花更難的應該就是飲料上的奶泡打成貓咪形狀。

以後被別人罵草莓族的時候不要太難過，想想這隻草莓貓多可愛啊。

今年萬聖節就試試把傑克南瓜燈換成貓咪南瓜燈，再也不嚇人，療癒指數爆表......

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