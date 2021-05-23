有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便

▲想擁有平坦小腹，先從改善排便狀況做起。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pixabay、IG@midoricoo

現代人生活忙碌、壓力大，飲食作息都不規律，越來越多人有排便不順、甚至便秘的困擾，不僅影響代謝、健康，宿便不斷累積也會讓小腹凸出，身型看起來臃腫。除了從多攝取纖維質、多喝水、適度運動做起外，以下4個小妙招也能幫助排便變順暢，不僅作法都超簡單，醫師也證實很有效。

＃預留上廁所的時間



早上醒來後大腸就會開始收縮，這段時間內較容易排便，但如果你起床後常都是急忙做其他事，就容易會忽略了便意，而當錯過了便意，之後再想上廁所就比較難了。

早上可以早一點起床，預留上廁所的時間，幫助養成固定的排便時間，在上廁所前30分鐘，可以喝一杯溫開水，並按摩肚臍周圍腹部，幫助刺激腸道蠕動。

＃早餐前趴10分鐘



每天躺在床上「滾一滾」就能幫助宿便排出？這是真的！這是由日本東邦大學附屬醫院綜合診療科教授瓜田純久研究出的一套動作，每天早上起床後，將肚子朝下趴10分鐘，且這段時間內將身體往左右翻滾5次，利用趴下的動作壓住腹部，進而刺激小腸蠕動，幫助排便。但要注意的是，做這個動作要確保8小時空腹時間，因此建議在吃早餐前做。

＃如廁時把腳墊高



大多數人家裡都是使用坐式馬桶，但坐式馬桶其實不便於排便時施力，可以藉由踩著一張凳子或適當高度的物品，將腳墊高，有助屁股放鬆，使排便更順暢。

將腳墊高的用意是，使身體與髖關節角度小於35度，可使肛門直腸角度變大，更有利於排便。這個姿勢和蹲式馬桶相似，但又不會讓腿腳酸麻，也能降低膝蓋、髖關節的負荷。

＃喝熱咖啡



美國奧克斯塔大學消化健康中心主任Michael Ruscio喝咖啡促進腸道蠕動的效果比熱水還要好60%，超過3成的人在喝完熱咖啡20分鐘內就有便意。早上除了喝熱咖啡，早餐建議可再搭配含有豐富纖維質的食物，對於促進腸道蠕動，排便順暢更有效。

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