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居家防疫不發胖！營養師教「有效減脂10秘訣」　餅乾分裝有妙用

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▲▼居家防疫減脂10秘訣。（圖／翻攝IG）

▲注意幾個小秘訣，居家防疫也能不發胖。（圖／翻攝IG@babebani、@midoricoo）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

台灣疫情持續延燒，不僅各級學校停課，許多公司也都改為WFH（Work From Home），許多人的作息和飲食都發生改變，尤其長時間待在家，一不小心就容易各種亂吃，短短幾天可能就有「發胖災情」。網上擁有高人氣的知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了居家防疫也能減脂的10個小秘訣，快跟擔心發胖的朋友一起來hold住體重。

＃飲料改喝乳品、豆漿

乳品富含維生素B2及鈣質，而豆漿富含蛋白質，是取代飲料的好選擇。

▲▼居家防疫減脂10秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃嘴饞吃堅果

長時間待在家很容易嘴饞，會一直想吃東西，這時候比起吃零食，建議可改吃堅果，增加營養素攝取。但要注意，堅果含有油脂，別吃得太多，每天攝取量建議控制在一份，一個大拇指長度就好。

▲▼居家防疫減脂10秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃多吃蔬果

新鮮蔬果富含膳食纖維，能幫助增加飽足感，避免一直有飢餓感。

＃點心選擇蛋白質

想吃點心，蕭瑋霖建議要避開甜食，可選擇蛋製品或優格，減少血糖波動。

▲▼居家防疫減脂10秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃調整作息

睡眠會影響荷爾蒙代謝，進而影響減脂效果，所以充足睡眠對減脂來說很重要，而現在居家辦公減少了通勤時間，休息時間增加，趁現在調整睡眠作息，讓自己睡飽一點，建議至少睡滿7小時。

＃餅乾分裝減少份量

不少人為了防疫、減少出門，一次採買許多食物，尤其常會一大堆餅乾，甚至是大份量包裝，導致一不小心就吃太多，建議可以分裝成幾包固定份量，每次吃只吃限制份量，有助於避免吃太多。

▲▼居家防疫減脂10秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃居家運動

健身房沒開又減少外出的情況下，很容易讓運動量大降，建議可選擇一些居家徒手訓練或是高強度間歇運動來做，增加熱量消耗。

＃少吃加工肉類

能放比較久的食物通常都是加工肉製品，但其鈉含量太高，飽和脂肪也高，對心血管補好，也容易造成水腫。蕭瑋霖還是建議買生鮮食材，可烹調後冷凍起來延長保存時間，可放1～2週沒問題。

＃有吃甜食要減少碳水份量

甜食餅乾往往含糖量高，一不小心就吃下過多熱量，有吃甜食餅乾時可以稍微減少飯量或其他碳水化合物食物，避免總熱量攝取過高，但蕭瑋霖也提醒，以甜食餅乾代換全穀雜糧類食物，不是好的行為，不要本末倒置。

▲▼居家防疫減脂10秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃喝水替代飲料或喝酒

有些人待在家就忍不住狂喝飲料，或喝酒搭配小吃，但蕭瑋霖提醒這絕對是體重控制的大地雷，一定要避免！建議還是多喝水，減少熱量及精緻糖的攝取。

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關鍵字：

防疫, 抗疫, 新冠肺炎, 武漢肺炎, COVID-19, 疫情, 減脂, 減肥, 控制體重, 不發胖, 秘訣, 方法, 飲食, 營養師

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