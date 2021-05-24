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《遺物整理》秀英辣曬逆天長腿　張鈞甯同穿JIMMY CHOO好養眼

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記者鮑璿安 ／台北報導

一雙設計感極佳的高跟鞋能讓整體造型更完整，日前少女時代成員秀英在雜誌拍攝中演繹JIMMY CHOO 全新一季條紋靴款，以俐落的皮革套裝露出超長美腿；台灣女星張鈞甯則不約而同以品牌新款「鉚釘滾邊」高跟鞋展現性感S曲線，兩人的火辣造型引起關注。

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲秀英演繹JIMMY CHOO 全新一季條紋靴。（圖／品牌提供）

南韓女星秀英近期客串熱播韓劇《我是遺物整理師》，精湛演技讓粉絲又驚又喜，戲外她拍攝雜誌展現時尚樣貌，身穿一套黑色皮革套裝，俐落剪裁襯托她的纖細身材，全身的點睛之筆莫過於腿上的靴款，出自JIMMY CHOO 全新一季條紋靴，以鮮艷的撞色效果偷偷拉長腿部線條，讓秀英的「女團級神腿」發揮至極。

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯演繹RILEA 鉚釘滾邊款式高跟鞋 。（圖／品牌提供）

張鈞甯則是以俐落短髮搭配黑色短洋裝，一抹鮮艷紅唇，遊走於火辣與仙氣之間，加上大方放送的美腿線條，運用RILEA 鉚釘滾邊款式高跟鞋，將整體比例提升不少，打造出「胸下全是腿」的視覺效果，巧妙展現品牌春夏鞋款強調輪廓和結構，與鞋履的結構感相呼應的精緻氛圍。

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲Dizzy Dizzo蔡詩芸身穿NICOLE BY NF套裝搭配 SAEDA閃耀水晶高跟鞋 。（圖／品牌提供）

另外，近期推出新曲的女星Dizzy Dizzo蔡詩芸 ，身穿台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA主理人張方綺（Nicole）的全新時裝品牌「NICOLE BY NF」單品，簡潔的歐美風格淡粉色套裝增添幹練氣息，加上以飾品為靈感的 SAEDA閃耀水晶與流蘇配飾高跟鞋，行走之餘增加全身光芒。

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關鍵字：

JIMMY CHOO, 秀英, 少女時代, 我是遺物整理師, 張鈞甯, 蔡詩芸

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