請叫周杰倫策展人！　推最愛藝術家9.1億起標作品領銜拍賣

▲周杰倫受蘇富比之邀擔任首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫是華語流行音樂天王，又身兼演員、導演等多重身分，現在頭銜多一個，請稱他為「策展人」！他於IG經常po出與各類藝術品的合影，是演藝圈著名的藝術收藏家，吸引國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）邀他擔任首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人，由他挑選及策劃一系列傑作進行拍賣，領銜拍品是他著迷的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）於1985年創作的《無題》，估價超過9億元台幣。

▲領銜拍品是尚米榭巴斯奇亞1985年創作的《無題》，估價約917,023,000元起。

對於此次跨界合作，周杰倫表示：「我深信藝術的力量，在於它的表現方式不受侷限也沒有邊界，它不需要刻意去接近，就在我們每一天的生活裡隨處可見。我有一個很強烈的使命感：我要跟我的歌迷朋友分享我對藝術的體會。同時，希望大家能通過我的音樂、我隨手拍下的每一張照片、我的社交媒體，還有這次和蘇富比的合作，能夠更深刻地理解，藝術為我們的生活帶來了什麽。我的願望是，這次合作能夠讓觀眾，以更加多樣的方式來挖掘藝術，欣賞藝術，最終發現原來藝術就在你身邊。」

▲周杰倫從藝術收藏家變身為策展人。





▲周杰倫曾在尚．米榭．巴斯奇亞《無題》（橘色運動人像）畫前留影，此作品於2018年以逾2.6億元台幣拍出。（圖／翻攝jaychou IG）

從周杰倫日常IG照，常發現已故藝術家巴斯奇亞作品蹤跡，他曾在2018年以超過2.6億元拍出的《無題》（橘色運動人像）畫前留影。此次由他策劃的「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」，便是以巴斯奇亞1985年作品《無題》領銜，同場還有畢卡索、安迪沃荷、奈良美智、神秘藝術家班克斯等大師級作品，他同時捐出個人第七次世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿的三組演出服裝，其收益將全數捐作慈善用途，將於6月18日進行晚間拍賣，以及6月10日至22日舉行的日間拍賣網上專場。

▲畢加索1969年作品《男子半身像》，估價約334,443,000元起。





▲班克斯2000年作品《現在儘管笑吧，終有一天我們將為主宰者》，估價約22,296,000元起。





▲周杰倫捐出第七次世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿的服裝進行拍賣，收益將全數捐作慈善用途。

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