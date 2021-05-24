安海瑟薇「浮誇後腦勺」化身復古女伶　不愧被封「現代版奧黛麗赫本」

記者王則絲／台北報導

美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日登上陸版《CR Fashion Book》雜誌，擦上煙燻妝容化身復古女伶，再現1960年代的浮誇造型，讓許久沒有看見女神盛裝打扮的粉絲們超級興奮，演繹起古典風格游刃有餘，不愧被封為「現代版奧黛麗赫本」，網友紛紛驚嘆：「太漂亮了」、「怎麼可以這麼美，像畫一樣。」

今年38歲的安海瑟薇累積了許多膾炙人口的影視作品，藉著《麻雀變公主》、《穿著PRADA的惡魔》、《高年級實習生》⋯⋯奠定了在時尚圈的地位，去年安海瑟薇在《女巫們》中的服裝造型更是突破了新境界。即使結婚、生了兩胎之後，容貌依然姣好如初，年初上映的《封城之後》演出了疫情下夫妻間真實的情感，近期則有參演美劇《Solo》即將上檔。

這回替《CR Fashion Book》拍攝的雜誌畫報，安海瑟薇一口氣挑戰了非常多套造型，包括了封面上穿著的Paco Rabanne亮片裝鑲上水鑽，即便是黑白呈現仍能感受到閃亮；轉眼換上Max Mara的黑色平口裙裝，安海瑟薇展現完美的側顏線條。

數套造型中，營造出如此濃郁古典氣息的精髓其實在於安海瑟薇的一頭浮誇髮型，完整復刻了60年代經典，梳得超高的後腦勺短髮，強調髮流光澤感，現在看來浮誇至極，安海瑟薇卻能消化自如，搭配上濃黑的煙燻眼妝與彎彎細眉，不愧是被封為「小奧黛麗赫本」、「現代版奧黛麗赫本」的女人，粉絲們盛讚：「怎麼可以這麼美，像畫一樣」、「小安太完美了」、「很高級，完全無違和」、「緬懷奧黛麗赫本。」

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