fb ig video ETtoday search mobile

安海瑟薇「浮誇後腦勺」化身復古女伶　不愧被封「現代版奧黛麗赫本」

>

記者王則絲／台北報導

美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日登上陸版《CR Fashion Book》雜誌，擦上煙燻妝容化身復古女伶，再現1960年代的浮誇造型，讓許久沒有看見女神盛裝打扮的粉絲們超級興奮，演繹起古典風格游刃有餘，不愧被封為「現代版奧黛麗赫本」，網友紛紛驚嘆：「太漂亮了」、「怎麼可以這麼美，像畫一樣。」

今年38歲的安海瑟薇累積了許多膾炙人口的影視作品，藉著《麻雀變公主》、《穿著PRADA的惡魔》、《高年級實習生》⋯⋯奠定了在時尚圈的地位，去年安海瑟薇在《女巫們》中的服裝造型更是突破了新境界。即使結婚、生了兩胎之後，容貌依然姣好如初，年初上映的《封城之後》演出了疫情下夫妻間真實的情感，近期則有參演美劇《Solo》即將上檔。

這回替《CR Fashion Book》拍攝的雜誌畫報，安海瑟薇一口氣挑戰了非常多套造型，包括了封面上穿著的Paco Rabanne亮片裝鑲上水鑽，即便是黑白呈現仍能感受到閃亮；轉眼換上Max Mara的黑色平口裙裝，安海瑟薇展現完美的側顏線條。

數套造型中，營造出如此濃郁古典氣息的精髓其實在於安海瑟薇的一頭浮誇髮型，完整復刻了60年代經典，梳得超高的後腦勺短髮，強調髮流光澤感，現在看來浮誇至極，安海瑟薇卻能消化自如，搭配上濃黑的煙燻眼妝與彎彎細眉，不愧是被封為「小奧黛麗赫本」、「現代版奧黛麗赫本」的女人，粉絲們盛讚：「怎麼可以這麼美，像畫一樣」、「小安太完美了」、「很高級，完全無違和」、「緬懷奧黛麗赫本。」

►Jessica、秀英齊穿同牌碎花美洋　她更悄悄帶貨平價千元「小白鞋」

►韓藝瑟認愛小10歲鮮肉！兩招性感私服「擄男穿搭術」女孩必學

關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathway, 封面, 奧黛麗赫本

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型

必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型

宋仲基童顏「牛奶肌」大逆齡變20歲！「床照」洩女友視角

宋仲基童顏「牛奶肌」大逆齡變20歲！「床照」洩女友視角

有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便 5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略 吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人 奧斯塔羅12星座一周運勢0524-0530　金牛工作變動大、天秤情緒加劇 8款益智遊戲殺時間！西洋棋訓練邏輯　樂高無限手套能「彈指」 「星巴克熊熊露營燈」發出療癒光芒！罩子拆下竟是雙層玻璃杯 包・開箱／LONGCHAMP療癒「麵包包」手感驚人　最推翡翠綠、純白色太高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面