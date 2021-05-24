鄭秀晶「瘦回閃電」鉛筆腿逆天！　裸色套裝超完美比例網看呆

▲南韓女星Krystal鄭秀晶姣好顏值一直是矚目焦點 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星Krystal鄭秀晶姣好顏值一直是矚目焦點，日前她現身「第57屆百想藝術大賞」紅毯，一身緊身平口裙亮相，身材相當耐得住鏡頭考驗，重回巔峰狀態。近期又再曝光了接受訪問時的側拍生圖，她身穿裸色套裝，短褲下的逆天長腿讓人驚艷。

▲鄭秀晶以Ralph Lauren禮服登上百想紅毯 。（圖／翻攝自IG）

Krystal鄭秀晶過去曾因為身材忽胖忽瘦登上新聞版面，近日登上百想藝術大賞紅毯自然成為焦點，鄭秀晶以Ralph Lauren禮服登場，微緊身剪裁則包覆纖瘦體態展開，多個角度看來都毫無死角，最後露出精緻臉蛋，不少網友都認為她狀態回到巔峰。





▲鄭秀晶身穿Alaïa裸色套裝，神級美腿見客 。（圖／翻攝自IG）

隨後她在IG上分享一系列美照，鄭秀晶一頭中分長髮不減吸睛程度，身穿Alaïa裸色套裝展現幹練氣質，俐落剪裁遊走身型，加上翻領細節和排扣遍佈其中，鄭秀晶駕馭起來十分輕鬆，不過最引人注目的還是一雙逆天長腿，藏在裸色短褲之下，就算坐著也完全不輸人，女神氣場爆棚，引發網友討論：「這個腿絕了」、「鄭秀晶本來就是神顏」、「瘦下來太秒殺了」。