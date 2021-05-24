IWC飛行錶飆跑車魂　聯手Mercedes-AMG造帥錶

▲模特兒佩戴IWC萬國錶與Mercedes-AMG推出飛行員計時腕錶「AMG」特別版，308,000元。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

對飛行錶有憧憬、眼光也移不開名車，那IWC（萬國錶）與Mercedes-AMG推出了飛行員計時腕錶「AMG」特別版，是最好的選擇，雙方聯手打造第一只使用鈦金屬的飛行員計時腕錶，並首次搭載69385型自製機芯，最醒目的是編織碳纖維打造的面盤，取材自AMG包圍零件，配上銀色計時小盤，猶如賽車的儀表板。

▲IWC飛行員計時腕錶「AMG」特別版啞光灰外觀源自AMG的Selenite Grey Magno啞灰車色，面盤以編織碳纖維打造。



IWC自2004年起與Mercedes-AMG建立起合作關係，今年再攜手創作飛行員計時腕錶「AMG」特別版，選用超輕、抗刮鈦金屬打造錶殼，獨特的啞光灰外觀靈感源自AMG最具代表性的SeleniteGrey Magno啞灰車色，搭配碳纖維面盤與黑色壓紋小牛皮錶帶，而透明底蓋則有Mercedes-AMG標誌，同時顯露69385型自製計時機芯。

▲藍寶石玻璃底蓋有Mercedes-AMG標誌，同時顯露IWC 69385型自製計時機芯。

而與賽車運動緊密連結的TAG Heuer（泰格豪雅），是摩納哥古董車大獎賽的大會贊助商及指定計時，特別為今年賽事推出限量500只的TAG Heuer Monaco綠錶面自動腕錶，錶面中間的淺綠漸變到邊緣的深綠，表達速度感，此色調也讓人聯想起摩納哥古董車大獎賽道上，位於海港旁減速彎道前的一段著名賽道。

▲限量500只的TAG Heuer MONACO 綠錶面自動腕錶，218,700元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

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