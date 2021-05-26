5大誤解讓你淪為「人生失敗組」　避開選系、轉職陷阱找出真心想做的事

再過不久就是畢業季了，各位職場人距離畢業已經多久了呢？（笑）這段期間不只是社會新鮮人的求職潮，也是許多工作者的轉職潮，這次編輯要來分享5個「常見錯誤迷思」，當「不想做的事」若變成工作就會陷入惡性循環，唯有避開這些地雷才能避免淪為「人生失敗組」。

1.工作=一輩子

▲求職5個「常見錯誤迷思」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）



相信大家初入社會的時候都對工作精挑細選，認為找工作就是要找到能持續做一輩子的事，其實你之所以會進入這份工作，某種程度上也代表工作內容是你想做的事，而「想做的事」也可以只是「當下想做的事」，過去人們崇尚持之以恆，但現今的關鍵字是「變化」。所以，不用汲汲營營地想找到一輩子可做的工作，而是從當下最想做的事先著手開始。

2.找到「適合」自己的工作？

總想著這份工作不適合我？一直在尋找所謂「合適」的工作嗎？其實多數人都會認為必須找到一份天職，結果到頭來卻一場空。請放下「某處一定有適合我的工作」這種想法，真正適合的工作不是尋找而是自己創造，先從想做的事、覺得有趣的事開始接觸，再慢慢培養認同感。

3.造福人群的工作才有意義？

有些人會認為必須是造福人群的事，才能體現自己存在的價值或工作的意義，假設你也有這種迷思，恐怕你也很難找到真正想做的事，因為你會在意別人的眼光。所以，不用急著想找到造福人群的事，先為自己而活才能幫助到別人不是嗎？

4.不知道要從事什麼工作，就先積極採取行動？

各位職場人肯定也聽過類似建議「在找不到想做的事之前，可以先積極採取行動」，不知道真正想從事的工作為何時，通常是因為選項太多和沒有一個選擇基準，如同買東西一樣，當你尚未確定要買哪樣商品或不清楚自己適合哪一款，此時若走進商店很容易會被店員推銷，或是因為某款商品是時下流行而衝動決定。所以，不知道要從事什麼工作的話，先了解自己才是第一步。

5.想做的事沒辦法變成工作？

這個問題其實最常出現在社會新鮮人中，心裡隱約有個想做的事，但又認為它無法變成一份工作（或者，這件事不符合普羅大眾的標準），其實想做的事雖然只存在於你的心中，但實踐的方法卻可以從社會中找到，現代科技發達肯定可以找到也把你想做的事當工作的人，不要因為沒辦法而止步，而是要自己創造方法！

以上5點是社會新鮮人或在職場上遇瓶頸而想轉職的人最常見的問題，編輯也推薦《發現你的天職： 三大步驟，讓你選系、就業、轉職或創業不再迷惘》一書，裡頭有一實用公式「熱情×才華×價值觀=真心想做的事（天職）」，想要離勝利組近一點可以參考看看。

Source：《發現你的天職： 三大步驟，讓你選系、就業、轉職或創業不再迷惘》

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