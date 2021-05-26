fb ig video ETtoday search mobile

5大誤解讓你淪為「人生失敗組」　避開選系、轉職陷阱找出真心想做的事

>

再過不久就是畢業季了，各位職場人距離畢業已經多久了呢？（笑）這段期間不只是社會新鮮人的求職潮，也是許多工作者的轉職潮，這次編輯要來分享5個「常見錯誤迷思」，當「不想做的事」若變成工作就會陷入惡性循環，唯有避開這些地雷才能避免淪為「人生失敗組」。

1.工作=一輩子

▲求職5個「常見錯誤迷思」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）

相信大家初入社會的時候都對工作精挑細選，認為找工作就是要找到能持續做一輩子的事，其實你之所以會進入這份工作，某種程度上也代表工作內容是你想做的事，而「想做的事」也可以只是「當下想做的事」，過去人們崇尚持之以恆，但現今的關鍵字是「變化」。所以，不用汲汲營營地想找到一輩子可做的工作，而是從當下最想做的事先著手開始。

2.找到「適合」自己的工作？

總想著這份工作不適合我？一直在尋找所謂「合適」的工作嗎？其實多數人都會認為必須找到一份天職，結果到頭來卻一場空。請放下「某處一定有適合我的工作」這種想法，真正適合的工作不是尋找而是自己創造，先從想做的事、覺得有趣的事開始接觸，再慢慢培養認同感。

3.造福人群的工作才有意義？

有些人會認為必須是造福人群的事，才能體現自己存在的價值或工作的意義，假設你也有這種迷思，恐怕你也很難找到真正想做的事，因為你會在意別人的眼光。所以，不用急著想找到造福人群的事，先為自己而活才能幫助到別人不是嗎？

4.不知道要從事什麼工作，就先積極採取行動？

各位職場人肯定也聽過類似建議「在找不到想做的事之前，可以先積極採取行動」，不知道真正想從事的工作為何時，通常是因為選項太多和沒有一個選擇基準，如同買東西一樣，當你尚未確定要買哪樣商品或不清楚自己適合哪一款，此時若走進商店很容易會被店員推銷，或是因為某款商品是時下流行而衝動決定。所以，不知道要從事什麼工作的話，先了解自己才是第一步。

5.想做的事沒辦法變成工作？

這個問題其實最常出現在社會新鮮人中，心裡隱約有個想做的事，但又認為它無法變成一份工作（或者，這件事不符合普羅大眾的標準），其實想做的事雖然只存在於你的心中，但實踐的方法卻可以從社會中找到，現代科技發達肯定可以找到也把你想做的事當工作的人，不要因為沒辦法而止步，而是要自己創造方法！

以上5點是社會新鮮人或在職場上遇瓶頸而想轉職的人最常見的問題，編輯也推薦《發現你的天職： 三大步驟，讓你選系、就業、轉職或創業不再迷惘》一書，裡頭有一實用公式「熱情×才華×價值觀=真心想做的事（天職）」，想要離勝利組近一點可以參考看看。

Source：《發現你的天職： 三大步驟，讓你選系、就業、轉職或創業不再迷惘》

【延伸閱讀】

 
【延伸閱讀】

越血汗壓榨越喜歡？男女十大夢幻行業出爐，4階段找到心儀工作！

成功者都有的8個共通點，面試HR最希望看見的特質！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 就業, 求職, 轉職, 畢業季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被拖鞋燒到　居家貴氣「毛毛拖鞋」還有這些選擇 「泰國第一美女」靠一條絲巾裹胸辣翻　驚人螞蟻腰現形 最狂星巴克買一送一！5／26起「在家就爽賺」　車道服務也享優惠 女星臉型不同妝容也差很多！趙麗穎是圓臉範本　方形學宋慧喬畫不出錯 泫雅肩帶滑落豐滿上圍快包不住！明明在帶貨唇膏網友全失焦 必買護手霜TOP10：口碑NO.1茱莉蔻、熱賣冠軍歐舒丹 NIKE半價大促銷倒數！女鞋現折2000元、短T不到900元就買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面