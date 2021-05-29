舒淇化解「災難紫色西外」　下身這樣搭被讚爆：要多可愛就有多可愛

記者王則絲／台北報導

女星舒淇近日出席大陸綜藝節目《五十公里桃花塢》發布會，整場活動上可說就屬舒淇最醒目，她選穿了一套極難駕馭的明亮葡萄紫色西裝外套，看似一般人的災難單品，因舒淇混搭了黑色紗裙與軍風雨靴而令人更加驚艷，尤其是腳上一雙紫色襪子，起到逆齡的關鍵作用，粉絲們讚爆：「這一身真好看」、「紫襪子要多可愛就有多可愛！」

▲舒淇出席陸綜《五十公里桃花塢》發布會。（圖／翻攝自微博）



不久前才剛迎接45歲生日的舒淇，和眾女星一樣，各個都在比拼凍齡狀態，不只是臉蛋、身材也幾乎沒有變過，舒淇近日出席陸綜《五十公里桃花塢》舉行的發布會，現場還匯聚眾多藝人，但是舒淇一身極具份量感的Oversized葡萄紫西外裝扮特別搶眼，襯托出她白皙的肌膚，若是一般人嘗試可要小心顯得膚色蠟黃，是如災難般令人不敢輕易嘗試的色調。

▲舒淇成功化解難駕馭的紫色西外，混搭出逆齡感。（圖／翻攝自微博）

光是紫色的大外套不稀奇，舒淇下身搭配了透視黑紗裙，將俐落Oversized與淑女風格混搭，做出意想不到的層次感，此外，更選擇穿上中性的軍風雨靴，搭配半筒紫色襪子，瞬間點亮了視覺，與搭配高雅跟鞋是完全不同的感覺。

▲舒淇一身混搭裝扮被粉絲們讚爆。（圖／翻攝自微博）



這樣一身衝撞混搭的裝扮，讓舒淇一點也不像自己的實際年齡，令人感覺相當驚喜，逆齡效果很強大，粉絲們一面倒的大讚：「美到發光」、「女人味和少女氣息結合得太完美」、「人群中一眼看到你」、「紫襪子要多可愛就有多可愛！」、「這麼多年我都老了，舒淇還是這麼美。」

►

►