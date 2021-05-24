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「暮光女」搶穿CHANEL全透視洋裝　工坊系列仙氣照曝光

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲暮光女演繹香奈兒（CHANEL）2020/21 Métiers d’art工坊系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）2020/21 Métiers d’art工坊系列於去年（2020年）12月發佈，此次請到品牌大使「暮光女」克莉絲汀史都華演繹最新形象照，一連換上多套造型，無論是柔美帥氣的皮革外套，或是絲質綢紗洋裝都讓人看得過癮，展現「人間香奈兒」樣貌。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲克莉絲汀史都華出鏡工坊系列最新形象照 。（圖／品牌提供）

克莉絲汀史都華出鏡工坊系列最新形象照，延伸城堡大長廊的黑白格紋走道為拍攝背景，在攝影師Juergen Teller鏡頭下展開，克莉絲汀史都華一頭帥氣短髮展現俐落形象，身穿搭配珍珠、鉚釘、服飾珠寶鈕扣的黑色皮革外套，配上黑色透視感豐富的烏干紗裙襬洋裝，上剛下柔的風格巧妙碰撞。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲系列造型藉此呼應曾居住於香儂頌城堡中歷代女主人的服飾風華 。（圖／品牌提供）

系列造型藉此呼應曾居住於香儂頌城堡中歷代女主人的服飾風華，換個場景，克莉絲汀史都華演繹黑色長版天鵝絨外套，袖口與內層飾以緞面與菱格紋圖樣增添辨識度；加上黑色絲質綢紗洋裝，透視效果幾近全裸，配上雪紡領口與袖口，飾以菱格紋圖騰並以金色亮珠點綴，呼應文藝復興時期風格以及品牌經典符碼。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 202021, Métiers d’art, 工坊, 克莉絲汀史都華

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