Dior x Air Jordan 1將出三雙爆款新色？勢必引起一波搶鞋大戰

2020 年最奢華的年度鞋王 Dior x Air Jordan 1，絕對是超越歷史級別的重磅鞋履之一，不論是精品與潮流的完美結合，或是其精緻的不行到老花細節與材質工藝，無一處不是讓鞋迷們大開眼界，後續再售價格也突破近年來的高昂，可說是開啟了另一精品球鞋的新世代。

而在以 Dior 品牌經典的「莫蘭迪灰」為首發之後，網路上早已流傳 Dior x Air Jordan 1 即將推出「芝加哥」配色的驚天消息，原先就已經震撼全球鞋迷三觀的超級神鞋，居然搭上了一代經典的「芝加哥」配色，光是情報一釋出就引起球鞋圈極大動亂。

不過沒想到今日據美國球鞋媒體 Sneakernews 以及情報帳號指出，Dior x Air Jordan 1 居然有可能還會推出包含「芝加哥」在內的三款新色，從配色資訊分析出的想像圖來看，應該還會有珍珠白與黑白熊貓等簡約配色，每雙單論百搭性或是經典程度，絕對都是媲美超級神鞋等級，如果真的發售勢必又會引起一波搶鞋大戰吧？

▲Dior x Air Jordan 1 將出全新三款配色（圖／翻攝自IG@houseofheat）

Dior x Air Jordan 1 全新三款配色目前尚未得到官方正式宣佈，究竟會不會發售與詳細資訊還請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的後續報導。

Source／Sneakernews

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